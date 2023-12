Accorpamento scuole Pianoro-Rastignano, il comune: "Vigileremo insieme ai genitori"

"Nel nostro territorio questo l’istituto comprensivo di Rastignano verrà aggregato in un unico IC con quello di Pianoro". Lo scrive in una nota l'amministrazione comunale pianorese a seguito delle disposizioni della Legge di Bilancio approvata dal Governo che prevede l’accorpamento degli Istituti Comprensivi sotto un certo numero di alunni.

Come Comune di Pianoro "non possiamo che prenderne atto - si legge - ma garantiamo il nostro impegno per fare tutto il possibile, assieme alle dirigenze scolastiche di Rastignano e di Pianoro, affinché tale unificazione non intacchi l’ottimo funzionamento di tutte le nostre scuole, che non subiranno modifiche rispetto all’attuale offerta".

"È nostra intenzione, infatti, - continua il Comune - lavorare affinché a Rastignano sia comunque garantita anche una Segreteria amministrativa funzionante per docenti e genitori e che lo stesso dirigente scolastico preveda giorni di presenza in entrambe le sedi. Riteniamo infatti che un accorpamento organizzativo non debba tradursi per nessun motivo in un impoverimento della qualità delle nostre scuole. Su questo, assieme a tutti i genitori, vigileremo" assicura.

Cosa cambia

La Manovra prevede una riduzione, a partire dal prossimo anno scolastico, dei piccoli plessi con un taglio di sedi e organico che avranno effetto principalmente a partire dal 2024/2025, calcola FPL Scuola ( Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche). La legge prevede che le istituzioni scolastiche dovranno avere un numero medio di alunni compreso fra le 900 e le 1000 unità (è previsto il parametro 400/600 per le aree montane e le isole).