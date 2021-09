Accreditamento all’eccellenza Ausl Bologna al via. Dg Bordon: "Dopo la tensione, slancio e opportunità per gli operatori sanitari"|VIDEO

Procedure innovative per l'azienda sanitaria bolognese nei i prossimi tre anni

Al via oggi, martedì 28 settembre, parte un nuovo percorso di accreditamento all’eccellenza dell’Azienda Usl di Bologna, in partnership con Accreditation Canada.

Il nuovo percorso di accreditamento è stato presentato all’Auditorium del MAST da Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Yuliya Shcherbina, Responsabile Sviluppo Europeo, Accreditation Canada, e Matthew Kalisz, Secondo Segretario, Ambasciata del Canada in Italia.

L'azienda sanitaria bolognese per i prossimi tre anni si avvia verso procedure innovative finalizzate a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure nelle strutture ospedaliere e territoriali. "Non solo investimento in strutture fisiche, ma anche una sorta di attività di crescita dei nostri operatori - ha detto il direttore generale di Auls, Paolo Bordon - dopo un anno e mezzo di forte tensione, ripartire significa anche dare slancio e opportunità dal punto di vista della formazione, con una crescita organizzativa".