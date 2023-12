Accusato di violenza sessuale, viola divieto di avvicinamento alla ex: 20enne in manette

Nonostante il divieto di avvicinamento -disposto dal Gip perchè indagato per violenza sessuale e atti persecutori - non ha rispettato il provvedimento, e per questo motivo i Carabinieri della stazione Bologna lo hanno arrestato e portato in carcere