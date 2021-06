Sfratti, presidio Asia-Usb davanti alla sede Acer: "Un vero e proprio blitz"

Presidio del sindacato Asia-Usb questa mattina davanti alla sede Acer Bologna, per quest'ultima "un vero e proprio blitz di protesta messo in atto questa mattina da una decina di rappresentanti del sindacato AS.I.A (Associazione inquilini e abitanti) Usb che, prima delle otto, hanno bloccato la porta d’ingresso di Acer con uno striscione, costringendo i dipendenti ad entrare dall’uscita di sicurezza, e tappezzato l’esterno della sede con immagini e slogan".

Il presidio pretendeva di incontrare i vertici di Acer, lamentando la mancata risposta a una richiesta di appuntamento. “Li avremmo comunque convocati e ricevuti – ha detto il vice presidente Marco Bertuzzi – La loro pec è arrivata alle 14 di martedì 1 giugno con la proposta unilaterale di incontrarci oggi all’orario da loro stabilito, ieri eravamo chiusi per la festa della Repubblica e stamattina non abbiamo nemmeno avuto il tempo di rispondere. Trovo che questi non siano modi democratici di chiedere ascolto". Il vice presidente di Acer ha comunque ricevuto una delegazione dei manifestanti insieme al direttore generale Francesco Nitti. Sul posto è intervenuta la polizia. Non ci sono stati disordini.

"Non neghiamo mai ascolto a nessuno – ha concluso Bertuzzi – ma questo modo di agire non può essere tollerato. Quando le rivendicazioni diventano pretese e creano disagio ai lavoratori e agli utenti diventa difficile interloquire con metodi democratici". Nel pomeriggio, comunica invece il sindacato, riferirà quanto detto nell'incontro con Acer e rivendica sui social: "Siamo riusciti ad incontrare i vertici grazie al presidio".

(Foto Facebook Asia Usb)