Energia, l'allarme Acer per le Case popolari: "+2,3 milioni per utenze" | VIDEO

Per quest'anno è previsto un rincaro delle utenze di 2,3 milioni di euro, con +400 euro in media a famiglia, che dovranno essere recuperati da proprietari e assegnatari della "fascia di protezione": sono proprio quelli con un Isee inferiore ai 7.500 euro. E tutti i costi continuano a schizzare verso l'alto: solo il tariffario del teleriscaldamento di Hera riferito allo scorso ottobre, ad esempio, segna +100% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Come riporta l'agenzia Dire, solo per l'energia elettrica, il maggior costo è stimato a quota mezzo milione di euro nel 2022, oltre a 1,7 milioni di riscaldamento. È allarme nelle case popolari di Bologna e provincia per l'aumento delle bollette. "Siamo molto preoccupati. Questo aumento ha un impatto in generale sulle imprese e sulle famiglie che vivono nelle case di proprietà, figuriamoci quindi sugli utenti delle case popolari", si sbraccia il presidente di Acer Bologna, Alessandro Alberani, illustrando in conferenza stampa l'emergenza insieme con il vicepresidente Marco Bertuzzi e i vari tecnici coinvolti. L'Azienda Casa Emilia-Romagna di Bologna, quindi, è già corsa ai ripari: sono già stati aumentati gli acconti mensili dei servizi in bolletta, infatti, "per non arrivare a fine periodo con un conguaglio troppo alto per le famiglie", spiega in particolare Cinzia Grandi, che segue il bilancio Acer.

Già colpite da un'inflazione ora al 3,4% e dall'emergenza Covid, adesso per le famiglie fragili arriva quindi una mazzata che rischia di essere "devastante", insiste il presidente bolognese di Acer: "Stiamo affrontando la situazione e stiamo studiando il fenomeno: il rincaro, sul 2022, sarà del 50%. Fin qui abbiamo tenuto i nostri affitti fermi, ma ormai gli altri aumenti sono già numerosi e si avvertono eccome. Chi sta soffrendo oggi soffrirà ancora di più domani", rimarca Alberani.

Inoltre, Acer gestisce anche i costi di ascensori, illuminazione e pulizie delle parti comuni, riscaldamento, aree verdi e acqua condominiale, di nuovo con una proiezione di aumenti per il prossimo anno già concreta: 213mila euro sugli ascensori, 640mila euro sul gas, 313mila per l'illuminazione, 900mila di teleriscaldamento.

Così, Alberani si appella alle istituzioni: "Dobbiamo spingere sul Governo affinché aumenti le risorse e non promuova aiuti a pioggia, distinguendo invece in base a chi ha più bisogno, come aziende e cittadini. Richiamiamo anche Regione e Comune, affinché si impegnino su strumenti di sostegno al reddito. Molto bene in questo senso - puntualizza il presidente Acer - la proposta della vicesindaco di Bologna Emily Clancy, sul tavolo di coordinamento territoriale dedicato proprio ai rincari delle bollette, entro 7-10 giorni, dopo quello con il nuovo prefetto che è andato bene. Cercheremo di spingere i nostri inquilini ad un maggior risparmio energetico, con un piccolo vademecum che sprona a usare le lampadine efficienti, ad accendere gli elettrodomestici dopo le 19, a non sprecare acqua. E avanti con una politica strutturale sui cantieri".

Spicca "un grande progetto di risanamento energetico col Pnrr", di scena alla Cirenaica. Come spiega l'ingegnere Antonio Frighi di Acer, con i fondi Pnrr si interverrà in alcuni Comuni del circondario imolese, anche sull'antisismica, e a Bologna solo sulla Cirenaica. L'obiettivo qui è aprire i cantieri a fine anno, con un cantiere di quasi 20 milioni solo di lavori per un intervento totale che supera i 30. "L'obiettivo- spiega Frighi- è passare dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. Il programma cuba quasi 45 milioni e alla Cirenaica avremo case riscaldate ad energia pulita, con una rivoluzione per 136 appartamenti. L'obiettivo è passare da un sistema rinnovabile mantenendo gli impianti autonomi".