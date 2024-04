Il Castello di Serravalle torna in mani italiane

Una famiglia di imprenditori di Zocca ha riportato in Italia il prestigioso Castello di Serravalle nel territorio di Valsamoggia. Originaria di Montombraro, è riuscita a riottenere la proprietà dell'antico maniero. Una operazione che ha unito Napoli a Modena, passando per Roma.

Rientro in mani italiane, grazie al presidente degli agenti Immobiliari Fiaip di Modena Alberto Bignardi, di Remax Unicorn, coadiuvato da lo studio Picozzi e Morigi di Roma e allo studio notarile del dottor Capezzuto per la gestione delle carte con la sovraintendenza.

Oggi, il Castello di Serravalle, tornato nelle mani di una famiglia del territorio: “La nostra famiglia è da sempre innamorata di questo territorio e della sua storia. La consapevolezza dell'unicità di questo borgo e, nello specifico, di palazzo Boccadiferro ci ha spinti a

compiere questo importante e ambizioso passo. Il sentimento che ci ha accompagnati in questa decisione è l'affetto e il profondo legame con la terra in cui viviamo, è per noi grande fonte di orgoglio aver 'riportato il castello in Italia.”

Il Castello

Il Castello di Serravalle, testimone di secoli di storia e di conflitti, ha sempre rappresentato una zona di confine, di incontri e di scontri tra diverse popolazioni e culture. Originariamente abitata dagli Etruschi, la terra vide l'arrivo dei Celti Boi e dei Celto-Liguri Friniati, che si opposero alla conquista romana, conducendo una guerra durata cinquant'anni.

La posizione strategica di Serravalle, a metà strada tra Bologna e Modena, fu cruciale nel Medioevo quando, nel 1227, si costituì ufficialmente come Comune. La sua economia agricola fiorente e la posizione geografica la resero oggetto di contesa tra le due importanti città. Bologna prevalse dopo numerose battaglie, includendo la celebre battaglia di Zappolino, uno scontro epico tra guelfi bolognesi e ghibellini modenesi che vide partecipare migliaia di fanti e cavalieri.

Il 15 novembre del 1325, nella penombra della sera, si consumò lo scontro decisivo, reso celebre anche dal poeta modenese Alessandro Tassoni nel suo poemetto eroicomico "La secchia rapita".