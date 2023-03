Addetti alla sosta Bomob in sciopero per 4 giorni

Si ferma fino al 4 marzo il personale BoMob, ovvero gli addetti alla sosta e al rilascio dei contrassegni. Lo sciopero, proclamato da Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Usb.

I sindacati contestano "il mancato pagamento delle quote di salario legate agli accordi di secondo livello sui premi" e sottolineano che rispetto alla lettera inviata all’azienda in cui venivano espresse criticità in tema di sicurezza “la risposta ottenuta è stata di forte diniego”.

I sindacati evidenziano poi che “la società BoMob si è aggiudicata la gara per il servizio della gestione della sosta nel Comune di Bologna e dei contrassegni sotto il vincolo della clausola sociale che poneva all’affidatario il vincolo del rispetto dei contratti di primo e secondo livello applicati ai lavoratori del ramo sosta”.

“Il mancato pagamento per scelta unilaterale di BoMob dei saldi dei premi – premio di risultato e premio D- con la conseguente contrazione della retribuzione dei singoli lavoratori rappresenta – secondo i sindacati – una grave violazione dei contratti oggi vigenti e un danno economico diretto”.