Addio a Sinisa Mihajlovic: i messaggi di Morandi, Cremonini, Zuppi e della politica locale

Il mondo dello sport, dello spettacolo e anche della politica: tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti a Sinisa Mihajlovic, l'ex allenatore del Bologna scomparso ieri a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia mieloide acuta. Si erano sparse le prime voci sull’aggravarsi delle sue condizioni e il ricovero in una clinica romana: a dare un primo allarme è stato il giornalista Clemente Mimun.

E anche dal mondo politico bolognese arriva il cordoglio e il ricordo. Per Fratelli d'Italia parla il senatore Marco Lisei, che ricorda l'ex coach del Bologna come "un uomo eccezionale, anche nella lotta alla malattia, e uno sportivo indimenticabile per tutte le squadre di cui ha indossato la maglia. Con la sua morte - scrive Lisei- non perdiamo solo un campione, ma anche uno degli uomini più straordinari che il mondo dello sport ci abbia donato. E sempre dal partito di Giorgia Meloni arriva una nota dei consiglieri comunali bolognesi, che nel ricordare il conferimento della cittadinanza onoraria a Mihajlovic scrivono che l'ex allenatore rossoblu è stato "un esempio per tutti i cittadini dal punto di vista sportivo e umano" e che "ha illuminato e scaldato i cuori di tutti i bolognesi".

Dalla Regione interviene invece la consigliera del Movimento 5 stelle Silvia Piccinini, esprimendo la propria vicinanza ai familiari di Mihajlovic e scrivendo che "la notizia della sua morte colpisce tutti quelli che lo avevano apprezzato prima come calciatore e allenatore e poi come uomo, anche grazie alla grande determinazione e al coraggio con la quale aveva affrontato la malattia". Con la morte di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore serbo del Bologna sconfitto dalla leucemia, "se ne è andato un uomo dal grande cuore, bolognese di adozione, vero, ma molto vicino alla citta' e ai suoi tifosi". Anche l'associazione Al centro Bologna (che propose la cittadinanza al mister), infine, esprime "il suo sentito cordoglio" per la scomparsa dell'ex calciatore e allenatore serbo e la propria vicinanza alla moglie Arianna e ai figli.

Virginio Merola, ex sindaco e oggi parlamentare dice: "Conserverò il suo ricordo con stima, così come tutti i bolognesi". E il consigliere comunale Filippo Diaco rivela: "Quando ho incontrato ieri il nostro Cardinale Zuppi, era preoccupato per la sua salute. Così, la sera, abbiamo pregato per Sinisa. Ora continuiamo a pregare per la sua famiglia e accompagniamo la sua anima al cospetto dell'Altissimo"

L’Arcivescovo Zuppi: "Vicino nella preghiera alla famiglia di Siniša"

L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi, appena appresa la notizia della morte di Siniša Mihajlovi?, esprime a nome della Chiesa di Bologna vicinanza nella preghiera, cordoglio e partecipazione al dolore della moglie, dei figli e della famiglia. E rivolge un pensiero anche a tutti i bolognesi che in questi anni hanno conosciuto la sua testimonianza, in particolare il mondo sportivo, i giocatori, i dirigenti del Bologna

Football Club, i medici e il personale sanitario che lo hanno seguito.

"Sono vicino nella preghiera alla famiglia di Siniša – afferma il Card. Zuppi – in questi anni l’ho incontrato più volte e abbiamo stabilito un rapporto di amicizia. Mi mandò persino un saluto in occasione di una trasmissione televisiva. Ricordo che mi raccontò sin dall’inizio della sua malattia, parlandone da uomo vero, e confidò la sua fatica e vulnerabilità. Disse, ricordando quando si recò a Medjugorje, “ho

pianto come un bambino e sono diventato uomo”. Mi hanno colpito la sua forza e sensibilità, la sua testimonianza nella prova e nella vita. Ha saputo trasmettere i valori in cui credeva anche nell’attività sportiva, a cui con passione si è dedicato fino all’ultimo. In lui la voglia di lottare nella vita e in campo si univa a quella di fare squadra e di essere guida per i suoi giocatori. Molti cittadini e tifosi hanno pregato per lui anche recandosi in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca, alla cui protezione ora, nella preghiera, lo affidiamo".

Gianni Morandi: "Un vero campione e un uomo coraggioso"

"Caro Sinisa, non ci voglio credere. Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene...". Con queste parole Gianni Morandi dà l'addio, su Facebook, all'ex allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, scomparso a causa di una leucemia. Nel suo post, il cantautore bolognese ricorda l'ex calciatore e allenatore serbo come "un vero campione e un uomo coraggioso e generoso. Conoscerti e passare tanti momenti insieme- conclude- è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai".

Cesare Cremonini: "Straordinaria forza e umanità"

"Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlovic". Così Cesare Cremonini sui social. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità- scrive il cantautore- la gentilezza allegra e generosa con cui si esprimeva con gli amici incontrati qui a Bologna, i gesti colmi di amore rivolti verso i suoi cari. Grazie Sinisa. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia".

Giovanni Malagò: "Una persona speciale, diversa"

"Siamo rattristati e più poveri nel mondo dello sport. Sinisa Mihajlovic non era un cittadino italiano ma era un atleta che aveva deciso di vivere la sua esperienza da giocatore all'inizio e poi da tecnico con la famiglia qui in Italia: in tante città, anche quelle dove non ha giocato o allenato, ha sempre dimostrato di essere una persona speciale, diversa. L'immagine e il prestigio della persona sono secondo me ancora superiori a quelle di un grandissimo giocatore e di un eccellente tecnico". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di apertura della prima edizione del Trofeo CONI Invernale che si disputerà in Trentino.

"Il mio rapporto personale con lui è molto importante", continua Malagò. "Mio papà lo accolse da dirigente quando arrivò giovanissimo alla Roma, dopo aver avuto un grande risultato con la sua Stella Rossa e ci siamo sempre sentiti anche durante la sua malattia. Voglio rivelare un particolare: mi ha chiamato 8 giorni fa, mi sono accorto subito che le cose non andavano bene perché la voce era molto fioca, si sentiva una persona debole e ancora più colpita dalla malattia che ha sempre affrontato con un coraggio a dir poco encomiabile. Mi ha chiesto una cortesia personale che riguarda il figlio Dusan: diventare socio dell'Aniene perché è un ragazzo che ha tanti amici e che fa sport. Gli ho detto 'certo, ce ne occupiamo immediatamente'. Il giorno dopo ci siamo risentiti e mi ha ringraziato ma ho risposto che per noi era un onore che un ragazzo così giovane facesse questa scelta. Fa ancora più riflettere che sicuramente sapeva che il tempo stava segnando un destino che oggi tutti abbiamo appreso. Questa attenzione e sensibilità per esaudire i desideri del figlio anche con poche forze, mi fa riflettere. Una grande persona".

(Dire)

