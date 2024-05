Addio alla bocciofila di via Zanardi: il circolo si trasformerà con un progetto da 200 mila euro

Uno storico circolo ricreativo, dove dal 1979 si giocava a bocce e a biliardo, lascia spazio alla danza. Il destino dell'ormai ex campo bolognese centrale di via Zanardi è segnato visto che l'Arci ha deciso di affidarlo alle cure dell'associazione Leggere Strutture, che nel giro di un anno dovrebbe trasformare la struttura. Il progetto, che prevede un investimento di circa 200.000 euro, è finanziato per metà grazie a un bando regionale. Un contributo è atteso dal Comune ed è partita anche una campagna di raccolta fondi. Ma l'idea è di coinvolgere anche i privati.

A partire dall'Aeroporto Marconi, perché proprio la zona Pescarola, dove sorge la bocciofila, è una delle più martoriate dal problema dei voli rumorosi. "Sarebbe importante che le imprese del territorio, come l'aeroporto e anche altre, fossero della partita. E sicuramente li contatteremo - ha detto il sindaco Matteo Lepore, durante la presentazione del progetto - qui passano tanti aerei ed è bene che anche l'aeroporto faccia la sua parte su questo. Sarà nostra cura coinvolgerlo. So che il Marconi più volte ha manifestato l'interesse a restituire al territorio, credo che ne parleremo sicuramente col presidente Postacchini", ha ribadito il sindaco. "Sarebbe una cosa sensata chiedere anche a loro un contributo, visto che c'è un tema di inquinamento dovuto all'aeroporto", condivide la presidente di Arci Bologna, Rossella Vigneri. Che spiega la genesi del progetto.