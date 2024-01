Addio alla dirigente scolastica Silvia Brunini, una vita per la scuola 

È doloroso l’addio a Silvia Brunini, ex dirigente scolastica e insegnante “grande umanità, sensibilità, competenza e dolcezza”, come scrivono in un comunicato gli insegnanti dell’istituto comprensivo 18, che Brunini dirigeva. Da sempre schierata al fianco dei ‘suoi’ ragazzi, seguiva il “non uno di meno”, filosofia di Don Milani. Come scrive l’edizione bolognese di Repubblica, Brunini era laureata in Pedagogia all’Unibo e nel 1987 era entrata nel mondo dell’insegnamento. Appassionata di montagna, frequentava spesso l’eremo di Ronzano.

I saluti

“Silvia è partita per montagne e sentieri che io non posso percorrere, porterà cultura, educazione e amore nelle scuole che incontrerà. Un giorno ci ritroveremo, ma non ora” scrive su Facebook il marito Michele Simoni. Ma non è certo l’unico a ricordare con affetto la dirigente scolastica: “Le mie più sentite condoglianza per la scomparsa di una grandissima professionista, esempio di dedizione alla scuola, partner indimenticabile dell’amministrazione comunale” dice Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore. Proprio qui, Brunini era stata a capo del dipartimento della didattica. Sentito anche il saluto dell’IC 18, che “rivolge un saluto e un sorriso commosso alla dirigente Silvia Brunini e si stringe con affetto alla sua famiglia. Il suo esempio ed i suoi insegnamenti, il suo mettere al centro i bisogni e le esigenze dei nostri figli e delle nostre figlie, il suo guardare e progettare per i suoi studenti e le sue studentesse una scuola capace di accoglierli ed aiutarli nel loro percorso personale, la sua profonda passione educativa, il suo spirito di servizio e la dedizione hanno caratterizzato l’Istituto con la sua impronta indelebile e resteranno per sempre fra le mura delle nostre scuole”, così come quello della scuola di Castel Maggiore, che porta la firma della dirigente Antonietta Esposito: “Nessuna parola in questo momento può descrivere i sentimenti e le emozioni che tutti noi stiamo provando. Resta sul nostro territorio e nei nostri cuori tutto ciò che di bello e di positivo Silvia ha portato nella nostra comunità: professionalità e competenza, passione ed entusiasmo, innovazione e soprattutto tanta umanità”.

Un messaggio è arrivato anche dall’ufficio scolastico della Regione: “Ha affrontato con forza, coraggio e determinazione la malattia che l’aveva colpita continuando a prestare servizio fino agli ultimi giorni. La sua capacità e competenza, unitamente alla grande sensibilità per ogni situazione umana e professionale in cui è stata coinvolta, hanno contrassegnato tutto il percorso di vita della dirigente Brunini, tanto da renderla un punto di riferimento esemplare per l’intera comunità scolastica emiliano-romagnola”.