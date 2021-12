Addio ad Angelo Maresca, morto dopo un infarto a Cortina

Era andato a Cortina d'Ampezzo per trascorrere il Natale con la famiglia in montagna ma improvvisamente un malore lo ha portato via ai suoi cari. Così, la vigilia di Natale, Angelo Maresca, 74 anni, storico concessionario di Bologna è morto lasciando sgomento intorno a sé.

Vicepresidente della concessionaria Fiat di Borgo Panigale, fondata nel 1957 dal papà di Angelo, l'ingegner Pietro, insieme al cognato l’ingegner Alberto Fiorentino. "E' stato un grande papà – affermano i figli Pietro, Claudia e Giovanni – che ha sempre vissuto per il lavoro e per la famiglia. Un uomo che si sapeva far benvolere, come dimostrano i tanti messaggi di affetto che ci stanno arrivando in questi momenti".

I funerali si terranno mercoledì 29 dicembre alle 13.45 nella chiesa di San Paolo Maggiore di via de' Carbonesi 18.