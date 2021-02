Addobbi di Carnevale non sicuri: blitz delle Fiamme Gialle, 10mila prodotti sequestrati

Oltre diecimila prodotti, tra cui addobbi di Carnevale, privi dei requisiti di conformità e sicurezza, sono stati sequestratiu in un esercizio commerciale gestito da un uomo di nazionalità cinese.

La Guardia di Finanza in forza al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna ha verificato in un negozio di Argelato che 10.800 prodotti i vedita erano privi dei requisiti minimi di identificazione.

Si tratta di prodotti potenzialmente pericolosi, poiché, tra l’altro, erano privi delle informazioni al consumatore in lingua

italiana, delle istruzioni per l’uso e dell’indicazione dell’importatore, in violazione del D. Lgs. 206/05 c.d. Codice del Consumo.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna rischiando sanzioni per oltre 25.000 euro.