Addobbi di Natale sotto sequestro, negoziante rischia sanzioni fino a 26 mila euro

Come prennunciato, festività periodo di sequestri per la Guardia di finanza. A Bologna le fiamme gialle hanno sequestra 11.000 addobbi natalizi perchè "privi dei requisiti di conformitàe sicurezza".

Il blitz è avvenuto presso un esercizio commerciale gestito da un uomo di nazionalità pachistana. In particolare, i militari del Primo Nucleo operativo metropolitano hanno controllato un esercizio commerciale a Villanova di Castenaso, dove hanno "individuato e sottoposto a sequestro amministrativo 11.000 prodotti natalizi privi dei requisiti minimi di identificazione". I prodotti sequestrati, spiegano i finanzieri, erano "potenzialmente pericolosi perchè, tra l'altro, erano privi delle informazioni al consumatore in lingua italiana, delle istruzioni per l'uso e dell'indicazione dell'importatore, in violazione del Codice del consumo".

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di commercio di Bologna e rischia sanzioni fino a 26.000 euro.