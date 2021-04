Adesca ragazzina, poi l'autodistruzione della chat: indagano i Carabinieri

Si è spacciato per un coetano, ma la ragazzina ha riferito tutto alla mamma

I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità di una persona che ha tentato di adescare una minore residente in provincia spacciandosi per un coetano.

Ha cercato dapprima di carpire la fiducia di una ragazzina, poi le ha proposto uno scambio di fotografie delle parti intime tramite un servizio di messaggistica istantanea. La chat, consente di chattare anche in segreto, era impostata con l'opzione “Timer di autodistruzione” per la cancellazione dei messaggi.

La ragazzina però, ricordando l’incontro ùche aveva avuto ùdurante la didattica a distanza che la Scuola aveva organizzato con l’Arma dei Carabinieri per parlare di sexting e uso dei social network, ha avvisato subito la madre.

La madre si è sostituita alla figlia

In accordo con i militari, la mamma della ragazza si è sostituita alla figlia e ha continuato a chattare con "l'orco" che prima di dileguarsi le ha inviato la foto dei suoi genitali. Dopo aver acquisito gli screenshot delle chat, i Carabinieri hanno avviato le indagini, per risalire all’identità.

L'accusa, ai sensi dell’Art. 609 undecies del Codice Penale, è di adescamento di minorenni: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".