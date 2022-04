Linea Adriatica: ritardo treni notturni fino a 90 minuti

E' tornato regolare alle 8 di questa mattina il traffico ferroviario della linea Adriatica, dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria nei pressi di Alba Adriatica (Te) alle 2 circa.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

InterCity Notte 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25), Il treno oggi termina la corsa a Porto d'Ascoli alle ore 2:04.

I passeggeri diretti ad Ancona, Rimini e Bologna Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9802 in partenza da Alba Adriatica alle ore 5:23 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 9:35, dove trovano ulteriore proseguimento per:

• Voghera con il treno RV 3025 in partenza alle ore 12:25 e in arrivo alle ore 13:14;

• Tortona con il treno IC 665 in partenza alle 12:10 e in arrivo alle ore 12:57;

• Alessandria, Asti e Torino Lingotto con il treno FR 9304 fino a Torino Porta Nuova, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2127;

• Torino Porta Nuova con il treno FR 9304 in partenza alle ore 11:10 e in arrivo alle ore 12:10.

I passeggeri diretti a Piacenza possono proseguire il viaggio con il treno FR 9802 in partenza da Alba Adriatica alle ore 5:23 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 8:10, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 3908 in partenza alle ore 10:33 e in arrivo a Piacenza alle ore 12:10.