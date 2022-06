Aerei ancora in sciopero: voli a rischio sabato 25 giugno

Partenze a rischio per chi ha scelto di viaggiare sabato 25 giugno. Dopo il fermo dell'8 giugno, nuovo sciopero aereo che porterà non pochi disagi anche per chi dovrà volare dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Per 24 ore si fermeranno il personale Easyjet, Matla air, Ryanair e Volotea, oltre che ai lavoratori della società Crewlink.

In particolare, lo sciopero Ryanair è stato proclamato dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti, ma non riguarda solo l'Italia: "La protesta del 25 giugno, si legge su Today "rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo. I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese".

(Foto: Aereo Ryanair all'aeroporto Marconi)