Trovato l'aereo del giovane americano precipitato nel '44: Thomas E.Thrasher è morto in Val di Sambro

Il 21 novembre del 1944 i vetri di tutte le finestre andarono in mille pezzi, in contemporanea a un potente boato che sentito da tutti gli abitanti della località Le Brane, San Benedetto Val di Sambro. In quello stesso momento aveva perso la vita un ragazzo americano di soli 21 anni, Thomas E. Thrasher". Una storia nella storia: quella del secondo conflitto mondiale scritta sui libri e quella che si scopre facendo ricerche che hanno l'unico scopo di non dimenticare mai gli orrori della guerra e l'importanza della libertà e della pace. In questo momento più che mai.

"Una ricerca quasi accantonata la mia, che poi (fortunatamente, visti gli sviluppi) ho ripreso fino al recente ritrovamento del cacciabombardiere statunitense Republic P-47 Thunderbolt, precipitato nelle colline bolognesi nell'autunno del 1944. - comincia dalla fine il racconto di Gianluca Mazzanti, vicepresidente dell'associazione Archeologi dell'Aria (AdA) - Per questa straordinaria scoperta devo ringraziare il DPAA (Joshua L. Frank), Salvatore Licciardone, Giuliana Fornalè, Stefano Serra e l’intero gruppo AdA".

Cosa avete ritrovato esattamente?

"Il team di Archeologi dell’Aria è riuscito a localizzare con precisione il crash site di un cacciabombardiere statunitense, un Republic P-47 Thunderbolt. La documentazione in nostro possesso ci permette di affermare che si tratta di 'Christine', P-47D s/n 42-26560 pilotato dal 2nd Lt. Thomas E. Thrasher (KIA), abbattuto dalla Flak a sud di Bologna il 21 novembre 1944 (MACR 10042). Il giovane aviatore apparteneva al 523rd Fighter Squadron del 27th Fighter Group, all’epoca basato a Tarquinia. Non è del tutto chiaro se Thrasher tentò un disperato atterraggio d’emergenza sul prato in pendenza, oppure, colpito a morte dalla contraerea leggera tedesca, semplicemente scivolò sotto le ali del gregario Stevens, andandosi a schiantare sul fianco della collina ove lo abbiamo trovato".

Dove sono stati trovati i rottami dell'aereo?

"Nei pressi di Qualto, nell'area di San Benedetto Val di Sambro. Ma la questione del 'dove' merita una precisazione perché inizialmente, secondo delle mie ricerche cartacee su Bologna e provincia che riguardano tutti gli aerei abbattuti durante la guerra, questo mezzo doveva essere precipitato da tutt'altra parte, nella zona di Rastignano. Ho voluto approfondire e per farlo ho sfruttato un contatto diretto con il Ministero della Difesa degli USA (come Archeologi dell'Aria abbiamo recuperato in passato tre piloti americani e quindi meritiamo credito) e ho domandato la coordinata registrata del documento di recupero del corpo. Ecco che infatti non corrispondeva alla mia e da Pianoro Vecchia ci siamo spostati all'area di Gualto, a San Benedetto Val di Sambro".

Da Pianoro a San Benedetto Val di Sambro?

"Chi aveva preso il punto all'epoca aveva completamente sbagliato. Forse è stato fatto sotto fuoco tedesco in una situazione di grande pericolo. Le colline possono assomigliarsi. Il fatto è che i libri di storia militare davano lo schianto a Pianoro, ma nessuno ha mai chiesto al Pentagono riscontro. Alla fine abbiamo trovato il punto dell'impatto e abbiamo notato frammenti accatastati e buttati lì, ben visibili tra il fogliame".

Cosa ne è stato dei resti dell'aereo?

"I resti del velivolo finora recuperati, dopo essere stati lavati, trattati e, ove possibile, identificati, saranno esposti presso il museo La Tratta di Copparo, Ferrara. Ma sabato 30 aprile verranno esposti alla baita degli Alpini di Montefredente, dove oltre a raccontare tutta questa storia, inaugureremo anche una mostra molto speciale".

Oltre alla storia dell'aereo, c'è però molto di più. Giuliana Fornalè, che ha collaborato con il Comune di San Banedetto Val di Sambro, con AdA e con il Livergniano Winter Line Museum, sottolinea l'importanza di alcuni concetti fondamentali legati alla storia del passato, alla guerra e purtroppo anche al presente: "Dietro ogni ritrovamento ci sono delle storie. Vinti e vincitori, buoni e cattivi non esistono più perchè quello che emerge sono solo gli orrori della guerra e la devastazione che porta. La memoria storica non va mai persa così come non va dimenticata l'importanza della libertà e soprattutto della pace".

Gli abitanti della zona non ne sapevano nulla?

"Avevo sentito parlare di questo aereo, ma a San Benedetto Val di Sambro non ne sapevano nulla. E' stato un evento tenuto un po' nascosto o forse non comunicato perchè accaduto quando si era ancora in piena guerra. Poi, mentre stavo facendo una ricerca sulla storia di un parroco scomparso nella zona di Qualto, mi sono chiesta se ci potesse essere un qualche collegamento. Sono andata in paese e alla fine ho trovato due uomini che avevano sentito parlare i loro padri di questo evento: sentirono un boato e si ruppero i vetri delle case a Le Brane".

Perchè questo ritrovamento è importante?

"Perchè è stato identificato il luogo in cui ha perso la vita un ragazzo di 21 anni che si è sacrificato per liberare l'Italia. Adesso si stanno cercando di rintracciare i suoi parenti per poterglielo dire. E' giusto che sappiano come è andata".

Questo sabato verrà presentato tutto questo alla cittadinanza e ci sarà anche una mostra?

"Sabato ci sarà un evento in cui racconteremo la storia del pilota Thomas insieme a Roberto Serra, Consigliere Comunale con delega alla Cultura del Comune di San Benedetto Val di Sambro e contestualmente apriremo anche una mostra fotografica di Virginia del Vecchio che ha immortalato oggetti militari ritrovati e interpretati in chiave moderna: hanno tutti una storia da raccontare".

E il consigliere Serra spiega spiega il significato di questa scoperta per il territorio: "Valorizzazione a livello storico e culturale e una ripresa dopo il duro periodo della pandemia: da qui ripartiamo per una serie di eventi che riguardano i due paesi Le Brane e Qualto e che possono riunire qui non sono gli abitanti ma anche gli appassionati di storia".