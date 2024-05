Era diretto in Belgio ma è stato fatto atterrare d’emergenza in Lussemburgo a causa, a quanto si apprende, di un principio di incendio a bordo. Il volo Ryanair FR3938 era partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna questa mattina alle 10 e diretto allo scalo belga di Charleroi, ma intorno alle 11:30 è stato dirottato e fatto atterrare. L’Ansa riporta che il rogo è scoppiato in cucina e a bordo sono intervenuti anche i pompieri.

I passeggeri sono stati fatti scendere e al momento sono in attesa di un bus sostitutivo messo a disposizione della compagnia aerea per proseguire il viaggio fino a Bruxelles.

Articolo in aggiornamento