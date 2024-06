QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La chiama la “lezione di Capodanno”. Ma per Giuseppe Paruolo, consigliere regionale del Partito Democratico, è l’ennesima dimostrazione di due cose. La prima è che molti sorvoli sulla città degli aerei che partono e arrivano all'aeroporto Marconi di Bologna sono evitabili. La seconda è che “se non lo si fa è perché chi gestisce l’aeroporto non lo vuole fare, non perché sia impossibile”.

Zero sorvoli la mattina di Capodanno

Secondo lo studio di Enav sull’attività dello scalo bolognese da gennaio a ottobre 2023, e presentato da Paruolo durante una conferenza stampa in viale Aldo Moro, il 1 gennaio dello scorso anno da mezzanotte alle 11 tutti gli aerei sono stati fatti atterrare e decollare da e verso il Bargellino con un metodo di utilizzo della pista che evita il passaggio sopra i quartieri più abitati della città, salvo poi riprendere da mezzogiorno fino alle 22: “Come se in torre di controllo avessero usato la cortesia di lasciar dormire i bolognesi per poi passare alla modalità consueta”, prosegue Paruolo prima di porsi la domanda: “Quante altre volte durante l’anno c’è un numero simile di voli però gestiti senza la cura di evitare i sorvoli?”

A gennaio il consigliere dem aveva già divulgato una relazione in cui aveva dimostrato che, dei voli a bassa quota che rendono un inferno la vita di chi vive a ridosso del Marconi, 2 su 3 potrebbero essere evitati. Ogni giorno sulla testa di quelle persone passano in media 83 aerei che potrebbero quindi diminuire a 28. Come? “Basta volerlo – incalza Paruolo – utilizzando la tecnica delle piste opposte: le cosiddette piste 30 e 12 che permettono rispettivamente decolli e atterraggi senza che le rotte solchino i cieli della città”.

Le piste opposte: eccezioni virtuose o regola derogata?

Su questo punto Enav aveva specificato che fosse cosa praticabile soltanto al di sotto dei 14 voli all’ora e comunque se non ci sono emergenze meteorologiche o altre, per rispettare i requisiti di sicurezza, ordine e velocità a cui gli operatori di volo devono giustamente sottostare. Eppure quella che dovrebbe essere un’eccezione è diventata la prassi dopo l’ordinanza anti-sorvoli notturni valida dalle 23 alle 6 del mattino. Ma non solo: nelle tabelle elaborate da Paruolo emergerebbe che anche nelle fasce orarie diurne, mantenendo il tetto massimo dei 14 voli/ora e tolti i motivi climatici o di sicurezza, i sorvoli sarebbero facilmente evitabili: “Per sette giorni consecutivi tra il 13 luglio e il 24 agosto, nella fascia 7-8, ce ne sono stati zero. Idem tra le 10-11 del 13 gennaio, 28 gennaio e 22 febbraio. Ma sembrano eccezioni lodevoli, perché nella maggior parte dell’anno tra le 8 e le 22 i sorvoli avvengono utilizzando una sola pista”.

"Non vogliamo limitare l'aeroporto ma migliore gestione dei voli"

“Non vogliamo chiedere di limitare la capacità operativa ed economica dell’aeroporto – prosegue Paruolo – né derogare sulla sicurezza dei voli. Quello che vogliamo dimostrare è che si potrebbero gestire meglio i voli per limitare il disagio. Occorre usare le piste opposte anche di giorno, quando possibile. Basterebbe questo per fare comunque molto meglio di adesso. Ma l’impressione è che non ci stiano provando neanche”. Parole che trovano d’accordo anche altre le consigliere Silvia Zamboni di Europa Verde e Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, presenti alla conferenza stampa.

Di recente l’Azienda USL di Bologna ha osservato una serie di disturbi e patologie nella popolazione che vive intorno al Marconi. Paruolo riferisce che sui dati divulgati a gennaio sia l’altro ente responsabile, Enac, sia l’amministratore delegato dell’Aeroporto Marconi Nazareno Ventola abbiano fatto muro: “Ventola ha sollevato dubbi sulle mie competenze nel rielaborare questi dati – conclude il dem – ma se pensa che il mio calcolo sia sbagliato lo sfido a dimostrarlo. Se invece ha motivi tecnici ulteriori per fornire una valutazione diversa li comunichi, perché è quanto gli avevo chiesto oltre sei mesi fa”.