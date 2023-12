Rivoluzione aeroporto: ecco come sarà il nuovo Marconi | VIDEO

Il piano quinquennale c’è, anche se l’Urss non c’entra davvero nulla. Si tratta invece del piano di investimenti progettato dall’Aeroporto di Bologna per il quinquennio 2023-2027, per un ammontare complessivo di 216 milioni di euro. Il piano è parte di un più ampio programma, o masterplan, che punta al 2030, anno in cui il Marconi dovrebbe arrivare alla carbon neutrality.

Gli interventi principali

Il piano che punta al 2027 include importanti lavori strutturali che puntano soprattutto al ripensamento di diverse aree interne ed esterne ai terminal. In primis la riconfigurazione della sala per le partenze di area Schengen, che l’ad di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola ha definito un’operazione a cuore aperto, dato che il terminal non potrà essere chiuso. L’area vedrà raddoppiare il numero di sedute e guadagnerà circa l’80% in più dello spazio. L’aerostazione sarà invece più grande di 25mila metri, anche se i lavori sono in programma per il 2027. Verrà poi ammodernata l’area dedicata ai controlli della sicurezza: un progetto, che è già in corso, vedrà arrivare fra un anno e mezzo circa dei macchinari che permetteranno di scansionare liquidi e materiale elettronico direttamente da dentro le valigie, snellendo così le code. Il secondo progetto nell’area dei controlli riguarda invece il rinnovamento della zona per il controllo dei passaporti, anche qui con l’intento di ridurre i tempi di attesa.

I parcheggi

C’è poi la questione dei parcheggi. Per aumentare la capacità degli slot è già in fase di cantierizzazione un parcheggio a tre piani situato all’ingresso dell’aeroporto. Il costo è di 38 milioni di euro e vedrà la creazione di oltre duemila e duecento posti auto. Il nuovo parcheggio sarà realizzato in due fasi, il corpo A e il corpo B: il primo sarà pronto entro l’inizio del 2025, il secondo entro l’inizio del 2026. Ma non è finita qui: l’azienda sta infatti pensando ad un controllo più rigido sugli accessi e sulla permanenza nell’area aeroportuale. Per questo, sta pensando ad una ZTC, ovvero una ‘zona a traffico controllato’ simile alla ZTL dei centri città, similmente a quanto già accade in diversi aeroporti d’Italia come Napoli, Roma e Milano. In pratica saranno monitorate le targhe delle auto che entrano all’interno dell’area aeroportuale, le quali potranno stare all’interno della ZTC solamente per il tempo necessario a trovare un parcheggio. Se l’auto rimarrà più tempo del previsto all’interno dell’area senza entrare in uno dei parcheggi, allora scatterà la multa che verrà incassata dal Comune di Bologna.