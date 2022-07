Aerei, ritardi e disagi: "Al Marconi situazione comune a tanti aeroporti in Europa. Facciamo parte di un sistema" | VIDEO

Presidente e Amministratore Delegato del Marconi hanno incontrato la stampa per fare il punto sula situazione dell'aeroporto felsineo e le politiche che l’aeroporto sta seguendo per tamponare i problemi

“È una situazione difficile, ma sotto controllo”. Così Enrico Postacchini, Presidente dell’Aeroporto di Bologna, nella conferenza stampa che si è svolta all’interno del Marconi. Con lui l’Amministratore Delegato, Nazareno Ventola, che ha chiesto di “sprovincializzare il dibattito”, ponendo l’accento sui problemi che tantissimi aeroporti in tutta Europa stanno vivendo in questo momento. Ritardi, voli cancellati e bagagli dispersi o inviati con giorni di ritardo tra i problemi più comuni, dovuti – secondo Ventola – “ad una mancanza di personale di terra che ha coinciso con una domanda più alta di quanto ci si aspettasse”. Ventola e Postacchini hanno difeso la posizione dell’Aeroporto Marconi: “La settimana scorsa sono arrivati a Bologna sette voli di compagnie non low cost partiti con solo i passeggeri e senza i bagagli. In poco tempo abbiamo avuto un migliaio di bagagli senza proprietario. Questa è una situazione nuova anche per noi e sicuramente diversa rispetto a quanto immaginavamo, ma la situazione è comune a tantissimi aeroporti in giro per l’Europa. Come aeroporto facciamo parte di un sistema”.

Ventola ha poi chiarito le politiche che l’aeroporto sta seguendo per tamponare i problemi: “Da maggio a luglio abbiamo assunto più di novanta persone, tornando come numero di personale ai livelli pre-pandemici”. A chiudere il dibattito sui ritardi ci ha pensato Postacchini: “Si è creato un domino di suggestione negativa che non fa bene a nessuno. Su di noi illazioni ingiustificate. La situazione è complicata, ma è sotto controllo”.

Aeroporto, non solo ritardi: traffico e rumore tra i problemi da risolvere

Oltre ai ritardi e ai bagagli dispersi, l’Aeroporto Marconi è recentemente stato criticato anche per il traffico e per il rumore dei voli. Sul traffico, fanno sapere i due dirigenti, è stato chiesto alla Polizia Municipale un “presidio fisso” all’esterno dell’aeroporto. “Capiamo che non sia facile – ha commentato Ventola – ma con più presenza di vigili vediamo che la situazione sta man mano migliorando”.

Persiste poi la questione rumore: “Il numero degli aerei notturni che passano su Bologna è appena del 2% rispetto alla quantità totale dei voli. Dopo due anni di silenzio o quasi posso capire il fastidio, ma le percentuali sono molto basse e i voli rispetto al 2019 sono calati del 13% in totale e del 20% se esaminiamo le rotte che passano sulla città. Inoltre, il lato Bargellino è quello che viene preferito automaticamente. Comitati? Siamo disponibili al confronto ma a volte arrivano richieste ingenue come quella del lavoro part-time. È un sistema interconnesso, o si sta aperto o si sta chiusi” ha detto Postacchini, condividendo la posizione di Ventola che ha definito alcune delle richieste da parte dei comitati come “fantasiose”.