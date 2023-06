Voli notturni, Bignami: "Soluzione c'è, ma Comune cerca lo scontro". Stop di Lepore: "Vogliamo impegni credibili"

Una soluzione per l’aeroporto Marconi c’è, dopo la richiesta di stop ai voli notturni avanzata dal sindaco Matteo Lepore per il troppo rumore che subiscono i residenti. Ad annunciarla, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, a pochi giorni dal summit di mercoledì scorso a Roma dove aveva chiesto all’Enav 96 ore per cercare di trovare una via di uscita al problema. “Abbiamo trovato una soluzione”, ha spiegato oggi Bignami, “dovrebbero essere tutti contenti”, ha aggiunto, ma il Comune “ha deciso di non aderire, se cercano lo scontro politico anche su questo, noi non siamo disponibili”. La soluzione prospettata, infatti, non convince Lepore, che tiene il punto rispetto a quanto richiesto: "Il Comune mette al primo posto la salute dei cittadini, e fino a che non avremo ottenuto impegni credibili e formali a questo riguardo, manterremo la nostra posizione sul tema dei sorvoli notturni sulla città e sul futuro dell'aeroporto Marconi".

Bignami: "Ipotesi chiusura non praticabile"

Le difficoltà di uno stop totale notturno riguardano principalmente i contratti già siglati con le società aeree, e il rischio che una decisione di questo tipo possa provocare ripercussioni sui posti di lavoro. Per questo ieri si è tenuto un ulteriore tavolo tecnico che ha visto Enav impegnarsi a cambiare le traiettorie di sorvolo su Bologna. Così, ha sottolineato il viceministro, “si elimina il problema del rumore perché non si transita più sulla città”. Una soluzione “da realizzare in estate per poterla sperimentare in autunno”, e che arriva dopo il no dell’Enac, emerso durante l’incontro al Ministero di mercoledì, che aveva definito “impraticabile” uno stop totale dei voli già dall’estate, dalle 23 alle 6. Posizione confermata anche oggi da Bignami: “Nel momento in cui non c’è uno sforamento dei limiti emissivi, Enac non può sostenere la richiesta di chiudere l’aeroporto, perché significa esporsi a ricorsi perdenti. Quindi la richiesta di Lepore sarebbe fondata se ci fossero gli sforamenti. Ma non ci sono, quindi non è praticabile".

Lepore: "La fretta è cattiva consigliera"

Il Comune però, come riferisce il viceministro, “ha deciso di non aderire a questa proposta, ci sorprende”. Da qui il suo affondo: “Se qualcuno vuole punire l'aeroporto, i lavoratori e le imprese senza che questo porti alcun beneficio, sappia che il Governo non lo seguirà". Secondo Lepore, infatti, c'è ancora tempo e incontri in programma per meglio definire la situazione: il primo (più tecnico) si terrà in città lunedì, il secondo a Roma al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. "Lasciamo lavorare i tecnici e quando avranno finito decideremo. La fretta di solito è cattiva consigliera e partorisce soluzioni di facciata".