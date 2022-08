Aeroporto Marconi, flusso record: il 16 luglio giorno più trafficato di sempre

Luglio da record per l'aeroporto di Bologna che sfiora il milione di passeggeri: sono stati 950.870, il 3,6% in più rispetto al 2019, nonostante il numero inferiore di movimenti (-1,1%), segno che i velivoli sono partiti 'a pieno carico'.

La crescita del numero dei viaggiatori - riporta la Dire - è del 79,1% su luglio 2021. Sabato 16 luglio 2022 è risultato il giorno più trafficato di sempre nella storia del Marconi, con 34.534 passeggeri tra arrivi e partenze. Come per i mesi precedenti, anche l'andamento di luglio si presenta 'a due velocità' tra voli nazionali e voli internazionali, con i passeggeri nazionali che crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+33,2%), mentre quelli internazionali, seppure in recupero, sono ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-3,9%).

Nel dettaglio, si sono registrati 247.991 passeggeri su voli nazionali (+15,9% sul 2021) e 702.879 passeggeri su voli internazionali (+121,7% sul 2021). I movimenti aerei del mese sono stati 6.792, in calo dell'1,1% sul 2019 (ma in crescita del 44,6% sul 2021), mentre sono state trasportate merci per 3.324 tonnellate, in calo dell'11,4% sul 2019 e praticamente invariate (-0,1%) sul 2021.

Le mete 'più gettonate' di luglio sono state Catania, Barcellona, Palermo, Olbia, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Londra Heathrow, Francoforte e Brindisi.

Anche sul lungo periodo il gap rispetto al periodo pre-Covid si assottiglia: nei primi sette mesi dell'anno sono stati registrati 4.624.151 passeggeri (-13,7% sul 2019 e +255,3% sul 2021). Il dato complessivo del 2021(4,1 milioni di passeggeri annui), dunque, è già stato ampiamente superato. Nei primi sette mesi del 2022 i movimenti complessivi sono stati 36.510 (-13,4% sul 2019 e +163,6% sul 2021), mentre le merci trasportate sono state 23.828 tonnellate (+2,7% sul 2019 e +9,4% sul 2021).