Caos aeroporti: "Volo con 4 ore di ritardo e infine lasciati a terra" | VIDEO

Oltre 300 persone dopo aver atteso per ore, una volta arrivati sul piazzale per essere imbarcati sono rimasti a terra: "Disastroso, anche disabili e famiglie con bambini"

Continuano le segnalazioni sul caos negli aeroporti che da qualche settimana sta mettendo a dura prova i passeggeri, ma anche personale ed equipaggi. L'ultimo episodio ieri sera, allo scaldo di Catania, quando il volo Ryanair per Bologna delle 22 è stato dapprima ritardato di circa 4 ore, poi quando gli oltre 300 passeggeri sono arrivati sulla pista per salire a bordo, è stato annullato.

A raccontarlo a Bologna Today, Roberto Pignoni: "In questi giorni gli aeroporto in Italia e all'estero sono in queste condizioni, eclatante e disastroso, soprattutto per le persone disabili e le famiglie con bambini, ci hanno portati fino al piazzale alle 2 del mattino, quando l'aereo ha sbarcato i passeggeri che volavano da Bologna a Catania, ci è stato comunicato dall'equipaggio che il volo era annullato a causa dell'esubero di ore di volo".

Una posizione che a caldo potrebbe apparire assai discutibile, ma, come osserva anche Pignoni "le componenti sono due, una sul trattamento sindacale, l'altra, che i passeggero non può considerare perché esacerbato, riguarda la sicurezza, è ovvio che se un equipaggio vola da 10-12 ore non può continuare".

Solo alle 5 del mattino con i pochissimi taxi notturni e senza una navetta, i passeggeri sono arrivati negli alberghi: "Un volo delle 22 poi viene ri-schedulato oggi alle 14, io con la app ho acquistato i biglietti sul volo delle 8 e alle 10 sono arrivato felicemente al Marconi , dove non c'erano i taxi a causa dello sciopero".

"La situazione - continua Roberto Pignoni - è figlia di due anni, (covid - ndr) in cui le compagnie non hanno incassato, hanno licenziato e messo in casso in integrazione i dipendenti e non li hanno ripresi. Inoltre hanno disdetto gli hub, vuol dire non avere assistenza a terra, e disdetto voli, quindi vengono rivenduti, il personale di terra non riesce a organizzare l'assistenza logistica. Ovviamente se si vieni lasciati a terra di giorno, ma alle 2 di notte... Poi possiamo discutere sul fatto che ti chiedono dipagare per avere l'imbarco prioritario, poi passi per prima e stai in attesa all'interno".