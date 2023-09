Un'estate di controlli all'aeroporto: sequestrato un milione e mezzo di euro in contanti

Oltre 1,5 milioni di valuta non dichiarata. E' quello che La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante l'estate, hanno intercettato durante i controlli dei passeggero all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono 115 passeggeri che hanno tentato la movimentazione di valuta, da e verso l'estero non dichiarata. Non si possono trasferire, infatti importi pari o superiori a 10.000 euro.

Negli ultimi giorni, è stato scoperto per esempio un passeggero di nazionalità filippina, in arrivo dal paese di origine, che aveva nascosto nei bagagli 46.800 euro non dichiarati e che ha scelto di di avvalersi dell'oblazione immediata, pagando una sanzione di 5.500 euro. Nei confronti di alcuni passeggeri, già beneficiari del pagamento della sanzione in misura ridotta nei cinque anni precedenti, sono stato sequestrati in tutto 28.000. euro, fanno sapere Gdf e Adm.