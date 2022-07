Aeroporto: ritardi, file e personale che manca: "A rischio ordine pubblico"| FOTO e VIDEO

Basta guardare il tabellone degli arrivi e delle partenze per capire il motivo delle file, dei bagagli appoggiati ovunque e dei passeggeri ammassati. Alle tante segnalazioni delle ultime settimane arrivate a Bologna Today da parte di chi arriva e parte dall'aeroporto Marconi, si aggiunge ora la voce del sindacato di Polizia - Sap che conta un migliaio iscritti tra gli agenti bolognesi, quindi anche della cosiddetta Polaria, la Polizia di frontiera aerea, di stanza, appunto, al Marconi.

"La situazione è ingestibile, i colleghi che operano all'aeroporto non ce la fanno più e si potrebbe andare incontro a problemi di ordine pubblico", dichiara il segretario provinciale Sap, Tonino Guglielmi che ha raccolto le testimonianze dei colleghi "si stanno verificando dei veri e propri disservizi che sicuramente sono un campanello di allarme per eventuali problematiche più serie", come dimostrano anche video e foto pervenute negli ultimi giorni alla nostra redazione.

Per Guglielmi "il problema sta anche nel fatto che in uno dei 5 aeroporti più importanti d'Italia non c'è ancora un dirigente da almeno tre mesi, anche se lo abbiamo fatto presente da tempo".

"La Polizia di Frontiera dell'aeroporto lavora oramai costantemente in situazioni emergenziali - lamenta anche Romeo Braccio, segretario provinciale di un'altra sigla sindacale di Polizia, il Siap - Una serie di problematiche strutturali e organizzative si ripercuotono giornalmente sull'attività di Polizia, quindi sui controlli della Frontiera e sulla sicurezza aeroportuale. Le persone hanno finalmente ricominciato a viaggiare, ma sembrerebbe che il sistema aeroportuale tutto non fosse pronto, ci sono interminabili file ed assembramenti per ogni servizio, con situazioni che coinvolgono l'ordine e la sicurezza pubblica. Sulle lunghe file per effettuare i controlli di sicurezza la Polizia di Frontiera ha facoltà di intervenire, e siamo sicuri che verrà fatto. La preoccupazione deriva dal fatto che siamo solo all'inizio del periodo estivo e la situazione potrebbe anche peggiore se non si trovano soluzioni immediate. Certamente difficoltoso sarà per i Poliziotti lavorare tutta l'estate in condizioni di carichi di lavoro come quelli di questi giorni. Non ha certamente aiutato la decisione di togliere la pattuglia dell'esercito del progetto strade sicure, avvenuta la scorsa settimana, pattuglia di sicuro effetto per la sicurezza aeroportuale, problema per il quale attendiamo risposte dall'amministrazione".

Assembramenti e ordine pubblico

Tante le persone che solitamente sostano all’interno dell’area imbarchi, anche a causa dei ritardi dei voli "con conseguente sovraffollamento sia dell’area Schengen che extra-Schengen, come avvenuto lo scorso 4 luglio, quando sostavano dappertutto, anche nella zone del duty free, a terra, in una zona sicuramente non concepita per la sosta dei passeggeri, anche in considerazione della presenza di oggetti che potrebbero creare non pochi problemi, come bottiglie di vetro".

Quindi una "eccessiva concentrazione di voli in partenze in ristrette fasce orarie sia per quanto riguarda le destinazioni nazionali/EU che extra EU, tali da far affluire in pochissimo tempo numerosi passeggeri all’interno del terminal, con conseguenti file/assembramento ai controlli di sicurezza, nonché numerose persone presente all’interno dell’area imbarchi, che sicuramente ha un limite strutturale di capienza a noi sconosciuto" sottolinea il sindacato.

Inoltre l'assembramento di passeggeri nell’area check-in "non tanto per quanto riguarda gli oramai dimenticati protocolli sanitari, bensì per quanto riguarda una problematica proprio di ordine pubblico, spesso lamentano disservizi e/o inefficienze nelle operazioni di registrazione ai banchi check-in, atteggiamenti poco consoni e/o discriminatori degli operatori aeroportuali, che non si possono escludere anche tenendo presente delle condizioni lavorative a cui sono esposti i c.d. Operatori aeroportuali, sicuramente altamente stressanti. Sempre più spesso viene richiesto l’intervento della Polizia di Stato, per futili motivi derivanti il più delle volte da screzi verbali tra i passeggeri e gli operatori aeroportuali, la cui colpa e/o responsabilità difficilmente può essere attribuita all’una o l’altra parte".

Traffico

"Si dà risalto spesso al frequente congestionamento delle via di accesso allo scalo bolognese, che spesso viene semplicemente stigmatizzato dalla direzione aeroportuale come semplice maleducazione degli utenti, poco rispettosi delle più basilari norme del codice della strada, quando si tratta si soste selvagge lungo le vie d’accesso, nonché del mero buonsenso - ma, segnala il Sap - bisogna considerare anche anche la mancanza di servizi da e per l'aeroporto che motiva le lunghe code di auto. Dopo mezzanotte non ci sono mezzi di trasporto, ad esempio il Marconi Express (Mover) dopo mezzanotte si ferma. Costa molto e può trasportare una cinquantina di persone per volta, quindi se arrivano diversi voli insieme..." Senza considerare i continui stop-and-go della monorotaia, non ultimo quello di ieri.

Quindi fa notare il sindacato "sebbene questi comportamenti poco rispettosi possano giustificare in parte il congestionamento delle strada di accesso all’infrastruttura, bisogna anche ricercare più in profondità ulteriori cause complementari sicuramente non riconducibili alla poca educazione degli utenti".

Carenza di personale e arrivo bagagli

Un altro aspetto è quello della carenza di personale: "Dopo il fermo dovuto al covid, molti lavoratori si sono licenziati, a causa delle cattive condizioni di lavoro. Ad esempio, mancherebbero le persone che si occupano dei bagagli, quindi capita che i passeggeri sbarcano e le loro valigie arrivano sul nastro qualche ora dopo".

"Sono stati fatti molti colloqui, ma i lavoratori non accettano - conferma un dipendente dell'aeroporto - sono lavori a tempo con stipendi medio-bassi".

"Sempre più spesso, si stanno verificando ritardi nella consegna dei bagagli in arrivo, verosimilmente a causa della mancanza di personale aeroportuale, con conseguente stoccaggio dei bagagli non consegnati nell’area arrivi extra-Schengen dinnanzi all’ufficio Lost and Found - quindi, continua il Sap - tutti quegli utenti a cui non è stato riconsegnato il bagaglio, spesso arrivato ai nastri dopo 90 minuti, si recheranno all’ufficio preposto accessibile anche dall’esterno della zona arrivi, col semplice fatto che sebbene all’interno dell’ufficio in questione siano presenti gli operatori aeroportuali, la ricezione al pubblico che avviene dall’esterno dell’area arrivi avviene solo in specifiche fasce orarie, non comprendenti quelle della mattina, ovvero dopo le 14:00. Ne consegue che molti passeggeri si recano all’Ufficio di Polizia per segnalare questo disservizio non indifferente".