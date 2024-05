Pistola in una valigia: aeroporto Marconi chiuso. Ma era un errore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’aeroporto Marconi di Bologna è stato momentaneamente chiuso dalle ore 15 alle 16.15 circa per un allarme sicurezza. La Polaria avrebbe infatti trovato una pistola all’interno di una valigia, e per questo deciso di chiudere lo scalo. Come scrive l’Ansa, tre voli in arrivo a Bologna, provenienti da Brindisi, Stoccolma e Bruxelles, sono stati dirottati su destinazioni alternative.

Aggiornamento 17.28

Fonti della Questura fanno sapere che si è trattato di un errore dovuto all'utilizzo di un nuovo macchinario per il controllo dei bagagli. Il macchinario, non si sa ancora se per un errore tecnico o umano, ha creato un alert per una presunta pistola all'interno di una valigia, ma si è trattato di un errore.