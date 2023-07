Aeroporto, lo studio dell'Ausl sui rumori è bloccato in attesa dei dati del Marconi

Lo studio dell'Ausl bolognese riguardo all’impatto dell’aeroporto Marconi sulla salute dei residenti è praticamente pronto, ma mancano le mappe isofoniche aggiornate che dovrebbero essere fornite dallo stesso scalo bolognese. Lo studio aggiorna dati acquisiti negli anni scorsi (2017-2018) e doveva essere pronto già nel mese di aprile. Ma per completarlo servono appunto le mappe più recenti sul rumore prodotto dagli aerei.

Il tema in commissione regionale

“Stiamo sollecitando”, ha spiegato in commissione l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. "Sono stati aggiornati i dati di natura sanitaria al 2022 relativi alla popolazione residente" al Navile, "e sono state fatte le prime prove d'impatto utilizzando le mappe isofoniche aggiornate al 2018. Tuttavia per poter completare lo studio - ha sottolineato Corsini - è necessario mettere in relazione i dati sanitari con mappe isofoniche più recenti che sono state chieste alla società aeroportuale ma al momento non ancora prevenute”, ha aggiunto l'assessore, che ha comunque garantito che lo studio sarà ultimato “a breve”. Il tema è stato affrontato in commissione dopo che i Verdi avevano chiamato la Giunta a rispondere sulla questione attraverso un’interrogazione, e ora insorgono di fronte alla risposta fornita dall’assessore. “A quanto pare l'Ausl sta facendo la sua parte, ma è l'aeroporto che ancora una volta non dà prova di grande collaborazione", ha commentato la consigliera regionale dei Verdi Silvia Zamboni.

Il sindaco Lepore e lo stop ai voli di notte

La questione dell’impatto dei voli del Marconi sui residenti e sulla loro salute è stata affrontata nelle scorse settimane dopo che il sindaco di Bologna Matteo Lepore aveva chiesto allo scalo bolognese di vietare quelli notturni a partire dall’estate. La linea del Comune alla fine è passata con lo stop dalle 23 fino alle 6 dei voli sulla città, e con gli aerei di linea e cargo che, a meno di emergenze, passeranno dal Bargellino e in fase di decollo effettueranno una virata anticipata in modo da ridurre il rumore. Proprio rispetto ai voli cargo, Corsini oggi ha spiegato che l'aumento degli aerei merci notturni c'è stato (dai 1.064 nel 2019 ai 1.648 nel 2022), ma che al contempo questi voli costituiscono appena il 3% dei movimenti complessivi dello scalo. E in ogni caso i rilevamenti sul rumore hanno fatto segnare rispettivamente 63,5 decibel nel 2019 e 63,6 decibel nel 2022.