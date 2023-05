Aeroporto Marconi, Lepore chiede lo stop ai voli notturni | VIDEO

Chiusura dell'Aeroporto Marconi di Bologna dalle ore 23 e sino alle ore 6 del giorno successivo. E' la richiesta che arriva dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha già scritto alla Società Nazionale per l'Assistenza Volo SpA (ENAV - ovvero la società italiana per l'assistenza ed il controllo del traffico aereo) e all'Enac (Ente nazionale aviazione civile). La proposta del primo cittadino arriva a monte delle proteste che da anni levano i cittadini - specie residenti nelle zone interessate dal sorvolo degli aerei che partono e arrivano a Bologna - circa il rumore collegato all'attività aeroportuale.

Lepore si è detto "stanco" del fatto che non siano state messe in atto le sperimentazioni di cui si è tanto parlato. Così si mostra pronto da assumersi la responsabilità di chiedere uno stop alle attività dei voli in notturna, guardando anche all'esempio di altri scali aeroportuali italiani e non che già adottano tali limitazioni orarie.

Il sindaco ha anche puntualizzato come sia "certamente un bene incentivare il turismo" ma che "la crescita economica non deve essere a scapito della salute dei cittadini". "Dopo il covid - ha rimarcato Lepore - i voli sono aumentati ed è arrivato quindi il momento di mettere un freno". Adesso la palla passa al Ministero dei Trasporti e dell'Ambiente, dai quali il sindaco - ha sottolineato - si attende collaborazione.