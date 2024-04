I cantieri dell’aeroporto allungano le attese: “Venite tre ore prima”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sarà un’estate difficile per i passeggeri che dovranno partire dall’aeroporto Marconi di Bologna. I lavori in corso per ampliare la struttura potranno allungare i tempi di attesa, il che potrebbe rappresentare un problema specialmente per i voli che partono la mattina molto presto. Ne sono consapevoli i vertici del Blq, i quali consigliano di arrivare in aeroporto con tre ore di anticipo rispetto all’orario del volo. "Sappiamo che è una richiesta pesante", ammette l'amministratore delegato Nazareno Ventola. "I prossimi saranno due mesi ulteriormente complessi, ma è un disagio necessario, ineludibile, l'alternativa sarebbe stata chiudere l'aeroporto", scrive la Dire riportando le parole del manager. "Abbiamo un programma condiviso a livello di cda, i cui effetti si cominciano a vedere. Avremo effetti negativi nei prossimi mesi, ma l'obiettivo è venirne fuori con infrastrutture e servizi migliorati. Quest'anno sarà pienamente investito dai lavori: avremo una fase complessa fino a metà luglio, perché stiamo lavorando con macchine radiogene ridotte. Sono state inserite due nuove macchine radiogene di standard 3, saranno otto alla fine. In estate ce ne saranno quattro nuove e quattro vecchie, con problemi di fila in fase di picco".

L’azienda ha però pensato ad un “gesto simbolico” per farsi perdonare: ai passeggeri che si presenteranno in aeroporto da mezzanotte alle 4 del mattino, il caffè sarà in omaggio.