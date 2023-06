Al Marconi oltre un milione e mezzo di valuta non dichiarata

I funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato oltre 100 passeggeri che hanno tentato la movimentazione di valuta, verso l’estero, non dichiarata, per un importo complessivo pari a un milione e mezzo di euro le previsioni valutarie prevedono, infatti, per l’interessato a trasferire all’estero valuta per importi pari o superiori ai 10 mila euro, l’effettuazione di una dichiarazione in dogana.

La maggior parte dei trasgressori, fanno sapere i funzionari, individuati dalla attività di controllo svolta all’aeroporto Marconi, ha estinto la violazione, avvalendosi dell’istituto dell’oblazione immediata, ovvero il pagamento allo Stato di una somma prestabilita: "Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico-finanziaria sottesi a fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, e il finanziamento di attività criminose. Di qui l’importanza di un presidio sempre efficace ed efficiente della frontiera aeroportuale, a tutela e

salvaguardia degli interessi di tutta la collettività".

Cosa si rischia

Se si intende entrare o uscire dall'UE con 10 000 euro in contanti (o l'equivalente in altre valute) è necessario dichiararlo alle autorità doganali del paese dell'UE di entrata o uscita. L'UE intende per "denaro contante" le seguenti categorie di prodotti:

banconote e monete (comprese le monete non più in circolazione ma accettate per essere cambiate dalle banche)

strumenti negoziabili al portatore (ad es. assegni turistici, cambiali dirette oppure ordini di pagamento firmati ma senza indicazione del beneficiario)

monete con un tenore in oro di almeno il 90%

lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Se non si presenta la dichiarazione di denaro contante o se la dichiarazione è inesatta o incompleta, saranno applicate delle sanzioni. Le autorità doganali infatti possono effettuare verifiche individuali e controllare i bagagli e il veicolo e possono intervenire anche se vi sono indicazioni che il denaro contante possa essere legato ad attività criminali, anche l'importo sia inferiore alla soglia di 10 000 euro.