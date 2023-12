Aeroporto Marconi, traffico di eroina e ovulatori: sequestro da 100 kg, 3 in carcere | VIDEO

Tre persone in carcere e una con obbligo di dimora. Sono le misure cautelari disposte dal GIP del tribunale di Napoli, eseguite dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono indagate, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dei connessi reati di importazione e detenzione di droga.

Nel corso dell’attività di indagine, partita all’aeroporto Gugliemo Marconi di Bologna, sono stati sequestrati - sia in Italia che all’estero - circa 100 kg di eroina, importati sul territorio nazionale da corrieri “ovulatori” o con valigie munite di doppi fondi, fanno sapere le Fiamme Gialle felsinee.

E’ stato disposto anche il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una concessionaria di autovetture riferibile a uno degli indagati.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Bologna hanno decapitato una organizzazione criminale: sono state arrestate 11 persone, cittadini marocchini con precedenti, nel corso dell'operazione denominata "Caserme Rosse", dal nome del rione dove aveva sede il quartier generale.

86 capi di imputazione a carico di 11 soggetti in stato di arresto, 3 già in carcere e 3 ricercati: "Gestivano lo spaccio in determinati quartieri e piazze della città" ha detto ai cronisti il maggiore Giuseppe Nardò che guida il Nucleo Investigativo, quindi Corticella, della Barca,Sar Ruffillo, Bolognina, Lame e Stalingrado.