Aeroporto Marconi, sciopero aereo 11 aprile: si ferma Vueling

L'11 aprile è una giornata difficile per chi ha acquistato un biglietto Vueling in partenza e non solo dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. E' stato indetto infatti uno sciopero nazionale dei piloti della compagnia aerea con sede in Spagna.

L'unico volo garantito nelle ore di fermo, dalle 13 alle 17, è il VLG 6224 Fiumicino (LIRF) Gatwick EGKK: "Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero ed il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall'inizio dello sciopero - fa sapere Enav - Sono altresì assicurati tutti i voli schedulati in partenza in orari antecedenti ad inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente. E’ altresì assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività’ produttive nei servizi pubblici essenziali, limitatamente alle relative prestazioni indispensabili".

Lo stesso giorno, e nelle stesse ore, si ferma anche il personale della Soc. ENAV ACC Milano.