Disagi al Marconi, il personale incrocia le braccia

Disagi all'aeroporto Guglielmo Marconi il 21 luglio, per lo sciopero proclamato dalle segreterie dei sindacati OSR SGB. Dalle ore 13 alle ore 17 si fermerà il personale della società Aviapartner che si occupa di:

- Prenotazioni e biglietteria

- Servizi di Check-In e Sistemi di Controllo Partenze

- Assistenza all'imbarco

- Assistenza speciale per passeggeri a mobilità ridotta e per minori non accompagnati

- Servizi bagagli e servizi bagagli smarriti

Il 18 luglio invece si fermeranno bus e treni Tper.