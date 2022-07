Aeroporto Marconi, nuovo sciopero aerei: voli low cost a rischio

Oltre ai lavoratori della società Enav e delle imprese di servizi aeroportuali del Marconi, il 17 luglio si fermeranno per 4 ore il personale delle compagnie Ryanair, Malta Air, Crewlink, Easyjet e Volotea, in tutti gli scali italiani.

E' il nuovo sciopero che metterà a rischio numerosi voli low-cost. Alla base del fermo il disagi negli aeroporti per passeggeri e personale a causa delle cancellazioni e dei ritardi accumulati non solo nel nostro paese, ma in tutta Europa.

Intanto l'Unione Consumatori annuncia un esposto sia all’Antitrust che all’Enac.