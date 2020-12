Contrabbando di sigarette, maxi-sequestro al Marconi: sgominata la banda

Sequestro di oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del I Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto Marconi, hanno portato a termine una vasta operazione nei confronti di una "banda" dedita al traffico internazionale di tabacchi lavorati esteri.

Operazione "Tsigara"

L’organizzazione, operante tra l’Italia, l’Est Europa e l’Egitto, utilizzava, come riferiscono funzionari emilitari, come hub di transito delle sigarette verso il nostro Paese, l’aeroporto internazionale di Atene, per cercare di bypassare i controlli doganali confondendosi tra le centinaia di migliaia di passeggeri che giornalmente provengono dall’area Schengen.

L'attività investigativa, basata sull'analisi di rischio dei "voli sensibili" e il monitoraggio delle liste passeggeri, ha consentito di definire i profili dei potenziali corrieri e scoprire i “modus operandi” utilizzati per tentare di eludere i controlli doganali, che hanno portato al sequestro complessivo di circa una tonnellata di sigarette di contrabbando (50.000 pacchetti circa), l’arresto in flagranza di reato di tre corrieri, moldavi, russi e ucraini, e la denuncia a piede libero di altri 31 soggetti, tutti non comunitari, per contrabbando e illecita introduzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri in misura eccedente la franchigia con contestuale sottrazione al controllo doganale.