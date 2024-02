Al Marconi via 250 kg di sigarette vietate: multe per 368mila euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oltre 250 chili di sigarette nei bagagli dei passeggeri arrivati all'aeroporto Guglielmo Marconi. Sono i risultati delle operazioni della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane messe in atto nello scalo bolognese.

Tabacchi lavorati esteri, nelle valige di passeggeri di nazionalità straniera, in arrivo da Paesi extra UE, nell'ambito dei controlli effettuati in sala arrivi.

Delle sigarette sequestrate, oltre 120 chili erano di tipo “cheap white”, cioè regolarmente registrate nei Paesi di produzione, non commercializzabili in Italia e nell’Unione Europea "in quanto non conformi agli standard di sicurezza comunitari e più dannose per la salute dei fumatori" spiegano le Fiamme Gialle.

Cinque i passeggeri stranieri denunciati che dovranno rispondere del per il reato di contrabbando di T.L.E , 16 invece dovranno pagare sanzioni amministrative per un totale di euro 368.000.

Nelle scorse settimane, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato presso due bar di Imola oltre 23 kg di sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco nonché circa 7 mila cartine e filtri per sigarette.