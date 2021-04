"Atterrate" al Marconi le dosi di vaccino Pfizer, Figluolo: "Iniziata distribuzione alle Regioni"

1,5 milioni di dosi recapitate in 210 strutture sanitarie in tutta Italia entro 24 ore

1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer sono "atterrate" negli aeroporti di Bologna, Bergamo, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia. Come ha annunciato annuncia il Commissariato all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo: “è iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore”. Lo riferisce la Cobnferenza Stato-Regioni.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ieri, in alcune interviste, non aveva usato mezzi termini contro le defezioni delle multinazionali del farmaco: "Sono state vergognose sulle forniture, fino ad oggi non è mancata l'organizzazione: sono mancate le dosi. Mi auguro che aumenteranno nelle prossime settimane". Anche perchè, sottolinea "se verranno confermate le intese, all'Italia devono arrivare 50 milioni entro giugno e 80 milioni entro settembre" quindi "vaccini a sufficienza per vaccinare tutti, anche con la seconda dose".

Attualmente in Emilia-Romagna, si stanno vaccinando il personale della sanità e delle Cra, i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, le persone dai 75 anni in su e, con l’avvio delle prenotazioni da lunedì, la fascia d’età 70-74 anni.