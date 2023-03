Aeroporto, si sperimentano i voli anti-rumore: la virata è anticipata

Enav all'opera per mitigare i disagi, e far fronte alle proteste, dei bolognesi più esposti all'attività dell'Aeroporto. "E' stata valutata e verificata la fattibilità di modificare la vigente procedura di decollo antirumore, anticipando il punto di virata al raggiungimento di una quota di 520 piedi rispetto agli 800 piedi previsti dalla vigente procedura", Lo conferma l'assessore alla Mobilità, Valentina Orioli, nella risposta letta oggi in aula dall'assessore Massimo Bugani in risposta a una domanda d'attualità presentata dal consigliere del Pd Claudio Mazzanti.

Al via dunque la sperimentazione e, se il monitoraggio darà esisto positivo, diventerà una modifica definitiva. L'ipotesi di utilizzo esclusivo del corridoio del Bargellino per decolli e atterraggi è scartato in partenza.

Come riferisce la Dire, lo studio commissionato dall'Aeroporto di Bologna illustrato da Enav nelle riunioni del 27 gennaio e del 7 marzo della commissione aeroportuale "prende in considerazione l'ipotesi utilizzo esclusivo dello spazio opposto alla città per i decolli e atterraggi, evidenziando che l'ipotesi in valutazione determina la riduzione del 46% dei valori di capacità aeroportuale", riporta Orioli. Insomma, quella soluzione penalizzerebbe lo scalo, riducendo sostanzialmente il traffico e producendo un "aumento dei ritardi e della complessità".

Quindi la soluzione alternativa è quella di una modifica alle manovre di decollo, anticipando la virata e "spostando la traiettoria di decollo verso Ovest, in corrispondenza di uno spazio meno abitato. Il 7 marzo la commissione ha deciso di sperimentare la variante. Se a valle della sperimentazione sarà effettivamente monitorato un miglioramento in termini di popolazione esposta o di rumore registrato dalle centraline, la commissione potrà valutare di approvare in via definitiva la nuova procedura antirumore", spiega Orioli, aggiungendo che nel caso dell'adozione definitiva della nuova traiettoria, il Comune chiederà una modifica della zonizzazione acustica e lo spostamento delle centraline per la rilevazione del rumore. Intanto, visto che l'attività aeroportuale è ripresa a pieno regime assieme ai sorvoli notturni, Orioli chiede il "massimo impegno a minimizzare disturbo sui cittadini".