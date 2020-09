Aeroporto, maxi esercitazione: simulato un incidente aereo durante la pandemia

Un aereo in arrivo da Roma con a bordo 18 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio ha subìto un grave incidente in fase di atterraggio a causa di un’improvvisa variazione del vento. Nell’impatto con il suolo l’aeromobile è rimasto integro ma è andato fuori pista ed ha preso fuoco.

Non è cronaca di oggi ma è lo scenario dell’esercitazione, partita alle ore 13.00 circa, di una maxi-esercitaizone tra vigili del fuoco Ausl e personale dello scalo bolognese.

Obiettivo di verificare l’efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale, testare la capacità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso e sperimentare per la prima volta la gestione di un incidente aeronautico all’interno di uno scenario pandemico con l’utilizzo di un centro operativo di emergenza virtuale.

La simulazione che ha coinvolto complessivamente circa cento persone tra AdB, Enac, Enav, Vigili del Fuoco, 118, PSSA - Croce Rossa Italiana, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, Bologna Servizi Cimiteriali, Usmaf – Ministero della Salute, Medicina Legale e Prefettura.

Per il Marconi, questa è la settima esercitazione “full scale”. Ogni due anni viene infatti effettuata un’esercitazione a tutto campo, cui se ne aggiungono altre parziali per settori, perché tutti i soggetti coinvolti nei soccorsi operino al meglio in caso di reale emergenza.