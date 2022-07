Non solo People Mover, la proposta di Volt per l'aeroporto

Da un lato il prolungamento del percorso dell'attuale linea 944, dall'altro la fusione delle linee 54 ed 80. È la proposta per potenziare il trasporto pubblico per l'aeroporto Marconi presentata da Volt insieme al Sole che ride e al comitato Pillole di tram.

"Il consigliere Celli di Europa Verde ha portato in Consiglio comunale un Ordine del Giorno, preparato in collaborazione con Volt Bologna, per illustrare una soluzione strutturale e a basso costo in merito al potenziamento del trasporto pubblico verso l’aeroporto, complementare al servizio offerto da Marconi Express con il People Mover, secondo la proposta elaborata dal comitato Pillole di Tram".

"Bisogna trovare soluzioni rapide, strutturali e a costo sostenibile" ha dichiarato Celli "che rimuovano le cause del problema."

"Fino ad oggi si è considerata solo la direttrice aeroporto-stazione centrale" ha proseguito Celli, "È possibile invece lavorare con Tper per potenziare il trasporto sull’area a ovest/sud ovest dell’aeroporto e collegare tutti i cittadini che ora sono costretti a servirsi dell’automobile."

"È una soluzione di potenziamento del trasporto pubblico dai costi irrisori e perfettamente integrabile a quanto già esistente" spiega Marcello Saltarelli, portavoce di Volt Bologna "poiché comprende due interventi semplici come il prolungamento del percorso dell’attuale linea 944, che dovrebbe anche cambiare numerazione ed essere accessibile al costo ridotto del biglietto urbano, e la fusione dei percorsi delle linee 54 ed 80 con intensificazione del numero di corse orarie".

"Gli interventi proposti - continua la nota - si integrano perfettamente con il tracciato della futura linea rossa del tram e andrebbero altresì a creare collegamenti intermodali tra le linee del tram, l'aeroporto e le zone industriali adiacenti.

La proposta è frutto della collaborazione non solo tra Europa Verde e Volt, ma anche e soprattutto di un'azione di ascolto della cittadinanza, in questo caso rappresentata dal comitato "Pillole di Tram", da anni impegnato in attività di divulgazione e ricerca sul tema dei trasporti pubblici a Bologna.