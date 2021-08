Aeroporto, al Marconi 150 minuti prima del volo per evitare assembramenti

"Per evitare possibili assembramenti all'interno della sala imbarchi, l'accesso alla sala è consentito solo ai passeggeri il cui volo è in partenza entro 150 minuti se Schengen ed entro 180 minuti se extra-Schengen. Se il vostro volo parte dopo, non mettevi in fila, perché non avrete accesso alla sala". Lo comunica l'aeroporto Marconi di Bologna sui social visto il crescente afflusso di passeggeri.

Diverse segnalazioni nei giorni scorsi infatti sono arrivate a riguardo e le sigle sindacali avevano chiesto un incontro in Prefettura per discutere della questione. Tra gli utenti però c'è chi critica le misure e avverte: "Queste indicazioni sono fuorvianti per i passeggeri. Ho visto gente perdere l’aereo perché “invitati” a recarsi in aeroporto non troppo tempo prima e poi bloccati in file chilometriche al controllo bagagli a mano e il tutto prima dell’obbligo greenpass".

"Sono partita l'11 agosto e diligentemente mi sono messa in coda un po' prima delle due ore canoniche, notando già una discreta fila. Peccato che il banco di accettazione del mio volo - scrive una passeggera - sia stato aperto esattamente se non dopo i 120 minuti dalla partenza da una sola addetta e che la fila del mio volo si sia accavallata con quella del volo per Casablanca. Ci sono volute proteste dei passeggeri prima che un'addetta sia venuta a cordonare le file e un'altra addetta si sia aggiunta all'accettazione".

"Un'ora di fila per fare il baggage drop e controllare il PLF. Dopo i controlli di sicurezza, stipati ai gate con i passeggeri sdraiati per terra per mancanza di sedute. Per non parlare di Marconi Express stipatissimi, non si poteva tenere anche il bus? Infine, il volo è partito con un'ora di ritardo per il protrarsi delle operazioni di accettazione. Mi complimento per l'efficienza", chiude. (Foto Aeroporto Marconi)