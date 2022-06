"Aeroporto al servizio della città o città a servizio dell'aeroporto?"

Un aeroporto "a servizio della città e non viceversa, una città a servizio dell'aeroporto". Va giù dura Coalizione civica sulla gestione dell'aeroporto Marconi, in polemica con il ritorno in gran spolvero dei voli in transito sullo scalo bolognese, non pochi dei quali low-cost. I cittadini "che subiscono il rumore delle centinaia di voli giornalieri- rileva il consigliere comunale Detjon Begaj- sono inferociti, i passeggeri del Marconi che da settimane ormai lamentano code infinite ai controlli e code infinite ai parcheggi sono inferociti. Come gruppo di Coalizione Civica siamo anche noi inferociti".

Perché, argomenta il consigliere di Coalizione, "c'è un'ostinata rincorsa ai record, al superare quello del 2019 che è stata un'estate infernale per le 40mila persone che subiscono di più l'impatto dell'aeroporto". In questo contesto "non solo c'è un disagio insopportabile al quale la politica assieme ai cittadini da tempo chiedono risposte, ma c'è anche un tema di disservizi legato alla moltiplicazione dei voli e dei passeggeri". Inoltre, dice Begaj, "siamo molto preoccupati dell'annuncio di 700 voli Ryanair settimanali e siamo molto preoccupati del fatto che forse solo tra un anno avremo i risultati dello studio di fattibilità per modificare le rotte e portarle fuori dal centro abitato".

Fdi accusa intanto la giunta di tacere di fronte alla situazione che si è creata. Per Marta Evangelisti, infatti, "a fronte di tanto rumore dell'aeroporto c'è il silenzio dell'amministrazione, tanto che proposte ormai arrivano dai cittadini". Il riferimento è al documento dei comitati che, tra le altre cose, suggerisce di spostare parte del traffico su Forlì. "Non dico che vadano tutte bene o tutte male, sono proposte di persone che ci hanno lavorato, anche che lavorano nel settore- afferma il dem Claudio Mazzanti, sempre in apertura di Consiglio comunale- devono avere la dignità di essere ascoltati e ricevuti". (Bil/ Dire)