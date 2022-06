Rumore aeroporto, al via nuovo studio Ausl sulla salute dei cittadini

Oltre allo studio Enav, atteso per fine anno, sul massimo utilizzo delle rotte sul Bargellino, si aspetta anche il nuovo report dell'Ausl sulla salute di chi vive nei pressi dell'aeroporto di Bologna.

Lo studio - riporta l'agenzia Dire - riguarderà gli anni 2021-2022 e i risultati definitivi saranno pronti a marzo-aprile del 2023, per "confermare o meno gli esiti dello studio precedente", come sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. L'Ausl, conferma, "è pronta a partire con un nuovo studio descrittivo sullo stato di salute della popolazione, che dovrà essere svolto su statistica biennale".

La consigliera dei Verdi Silvia Zamboni prende atto "con soddisfazione di un nuovo studio Ausl, la base scientifica per ogni decisione". Ma i Verdi sollecitano un incontro coi comitati dei residenti, che "potrebbe dare una ulteriore spinta alla ricerca di soluzioni sui quali i cittadini non hanno avuto risposte".

Quella che si sta vivendo nelle vicinanze dello scalo con l'aumento dei voli registrato negli ultimi mesi è una situazione "intollerabile" per i Verdi. All'attacco anche i 5 stelle, delusi per i tempi lunghi dell'Iresa, la tassa regionale sul rumore aeroportuale.

"Il ritardo accumulato dal Marconi sull'entrata in funzione del software in grado di garantire una piena applicazione dell'Iresa, e quindi disincentivare i sorvoli sulle case, è molto grave e rischia di peggiorare ancor di più i disagi denunciati dai cittadini nelle ultime settimane", afferma la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini.

Per questo "è assolutamente necessario che la Regione alzi la voce e imponga ai vertici dell'aeroporto di Bologna il rispetto delle tempistiche che erano state annunciate qualche mese fa".

Questo ritardo, secondo Piccinini, "rischia di diventare l'ennesima beffa per i cittadini del quartiere Navile che da anni chiedono interventi concreti sulla diminuzione del rumore e che invece dovranno passare un'altra estate di fuoco visto che il nuovo software sarà operativo soltanto entro la fine dell'anno e in ogni casi non prima di settembre. Come avevamo sottolineato in più di un'occasione, il nuovo sistema di monitoraggio è uno degli strumenti fondamentali per l'analisi delle traiettorie e garantire una corretta e piena applicazione dell'Iresa così da spingere quelle compagnie che sceglieranno di orientare le proprie rotte lontano dal centro abitato di accedere a una tariffa agevolata della tassa a loro carico".