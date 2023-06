Aeroporto, stop voli notturni sulla città: ipotesi 1° luglio

"Entro la fine di giugno saranno attuate da parte di ENAV procedure tali da non consentire il sorvolo sulla città, sia in decollo sia in atterraggio, salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni, nella fascia oraria 23-06. Tale misura sarà mantenuta in essere per l’intera stagione c.d. 'Summer 23', ovvero fino al 28 ottobre 2023 compreso. Nel corso dei prossimi mesi, e comunque in tempo utile rispetto alle necessarie determinazioni, si valuterà l’impatto di tale misura e la sua eventuale messa a regime anche per le successive stagioni a partire dalla “Winter 23/24”.

Lo rende noto il Comune di Bologna annunciando anche che "a partire dal 7 settembre 2023 entrerà in vigore, come concordato dalla Commissione Rumore nelle sedute di gennaio e marzo 23, una nuova procedura relativa ai decolli sulla direttrice di Bologna, tale da imporre agli aeromobili in decollo una virata anticipata, rispetto a quanto avviene oggi. In questo modo, si avrà una ulteriore significativa riduzione delle aree abitate sorvolate dagli aeromobili in fase di decollo, con importanti benefici in termini di impatto acustico".

Lepore: "Ho premuto per ottenere risposte concrete"

"Con questa intesa con Aeroporto si dà una prima riposta alle preoccupazioni del Comune e dei cittadini - ha diciarato il sindaco Matteo Lepore - Al tavolo di domani chiediamo di attivare quanto concordato tramite le ordinanze e decisioni conseguenti al più presto, affinché già dal prossimo mese di luglio i voli notturni non sorvolino più la città. Come Sindaco ho premuto per ottenere risposte concrete, ora vanno messe in atto. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto una prospettiva, un impegno per dare sostenibilità allo sviluppo di aeroporto che rappresenta un asset fondamentale per il lavoro e l’attrattività di Bologna. Per noi un aeroporto internazionale deve essere all’altezza e all’avanguardia, con progetti che tutelino la salute della cittadinanza senza rinunciare a svolgere il proprio ruolo di servizio per l’economia e la crescita territoriale.

Verificheremo l’impatto di queste iniziative e proseguiremo nel confronto.

Come Sindaco infine convocherò al più presto sindacati, associazioni economiche e aeroporto per un confronto sui piani futuri con particolare attenzione all’obiettivo sostenibilità, sistema territoriale e trasporto delle merci".

Da parte sue "Aeroporto G. Marconi di Bologna si impegna a definire un fondo pluriennale, con importo da definire e modalità attuative da concordare, che integri i proventi già generati dalla tassa di scopo 'IRESA' e finalizzati a interventi di insonorizzazione degli edifici residenziali maggiormente esposti all’impatto acustico delle operazioni aeroportuali. La definizione delle priorità di intervento alla luce degli importi stanziati sarà a carico del Comune di Bologna, che si impegnerà a far sì che le procedure amministrative finalizzate alla effettiva realizzazione degli interventi siano le più rapide consentite dalla normativa di riferimento".



Lo scalo e il Comune di Bologna si confonteranno "al fine di sviluppare per quanto possibile iniziative finalizzate ad armonizzare lo sviluppo dell’aeroporto con quello della città e del territorio, in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche coinvolgendo i soggetti territoriali interessati e più rappresentativi per gli ambiti in discussione".

Stop ai voli notturni, Orioli: "Risposte concrete e tempi certi. Voli cargo? Prima delle 23 o sopra Bargellino"

Articolo: Stop ai voli notturni, il comitato: "Noi vogliamo solo stare meglio di adesso. Anche di giorno"