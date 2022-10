"Affitasi posto letto (sul divano del salotto) a 350 euro al mese"

Dopo i limiti di altezza per accedere anche solo alla visione di un appartamento in affitto, la fiera dell'assurdo del mercato immobiliare bolognese, alle prese con una bolla senza precedenti, tocca altre -e alte- vette in fatto di stravaganze nei requisiti nell'offerta. E' comparso infatti nei giorni scorsi un annuncio -cartaceo e scritto a mano- per un posto letto in salotto, sul divano, a 350 euro al mese, spese incluse ovviamente.

L'annuncio recita così: "Cercarsi coinquilino in via Broccaindosso è disponibile un posto letto nell'ampio salotto. Prezzo 350 euro al mese, comprese spese condominiali. Solo studenti". Sotto il foglio, un lungo strappo tradisce l'assenza dell'immancabile sequela di talloncini con scritto i contatti per avere informazioni, andati tutti a ruba. Una modalità, quella dell'annuncio cartaceo, che fino a una decina di anni fa andava per la maggiore, prima dell'avvento delle piattaforme online, e dove per lo stesso prezzo non si faticava molto per trovare una stanza singola.

"Questo il frutto del turismo di massa low cost"

La 'bazza' è stata intercettata dalla testata online vicina agli ambienti dei collettivi bolognesi Zic.it, che ne ha mostrato la foto. "L’annuncio che segnaliamo -si legge sul sito- la dice lunga: viene proposto l’inserimento in un appartamento a ben 350 euro mensili e non per una stanza singola, come sottolineato nell’avviso, ma neanche per un posto letto in una vera e propria camera, bensì nel salotto. Come quando si dà temporaneamente alloggio a qualcuno sul classico divano, insomma". L'annuncio -si specifica secondo quanto riportato dalla testata- è destinato ai soli studenti.

Per il quotidiano online "La turistificazione della città ha spinto migliaia di alloggi verso piattaforme per locazioni brevi come Airbnb e per gli affitti più lunghi non si trovano case, non si trovano stanze, non si trovano posti letto e le poche opportunità disponibili arrivano a toccare prezzi impossibili. E’ un problema enorme per le famiglie, ma anche per studentesse/i e lavoratrici/ori fuori sede che finiscono anche per dover lasciare la città, non trovando una sistemazione alla propria portata".