Casa, Clancy: “Gli studenti hanno ragione, ma servono risposte strutturali. Dal Comune sforzo straordinario”

Con il ricominciare dell’anno accademico, ecco che si ripalesa il problema del caro affitti. Dopo le proteste della scorsa primavera, le tende sono tornate nelle piazze di molte città italiane, inclusa Bologna. Quello della casa è però un problema che va ben oltre la stagionalità degli studenti o del turismo. Ne abbiamo parlato con Emily Clancy, vicesindaca di Bologna con delega all’abitare, che proprio ieri sera, in occasione del primo incontro di Metropolis, ha chiesto ai leader di Partito Democratico, Movmento 5 Stelle e Sinistra Italiana di fare fronte comune sull'emergenza casa come già fatto con il tema del salario minimo.

Avrai visto che in questi giorni è ripartita la protesta delle tende in piazza contro il caro affitti. Due studentesse, intervistate, hanno detto di essere “stanche dei tempi della politica”, una frase forse un po’ retorica ma indubbiamente vera.

Loro hanno ragione, perché vivono l’emergenza sulla loro pelle, qui ed ora. La casa però richiede dei tempi, di costruzione o di ristrutturazione, ed ha tempi lunghi. Il punto però è costruire risposte strutturali e non emergenziali, perché per troppo tempo la casa – a tutti i livelli di governo – non è stata considerata, anche solo per il fatto che il 70% delle persone in Italia è proprietaria di casa. La nostra volontà è di invertire la tendenza e il Comune lo sta facendo in maniera molto decisa.

Come?

Il Piano per l’abitare mette in campo risorse mai viste negli ultimi decenni, aggredendo il tema sotto vari punti di vista: la realizzazione di nuova edilizia sociale, pensata per la fascia grigia che non riesce ad accedere alla casa popolare ma che non riesce a pagare l’affitto; gli studentati pubblici, nonostante questo non sia neanche competenza comunale; lo sfitto zero nelle case popolari, un obiettivo molto sfidante visto che nessun comune ha lo 0% di sfitti nelle case popolari. Su quest’ultimo punto mancano fondi strutturali dagli anni Novanta e molti comuni hanno deciso di vendere parte del patrimonio per ristrutturare il resto, visto che spesso si parla di palazzine degli anni Cinquanta. Noi abbiamo aperto il mandato dicendo che non avremmo più venduto le case popolari, perché crediamo in quel patrimonio, e ora ci destiniamo risorse straordinarie per abbattere lo sfitto. Ci sono poi le strategie sul co-housing, il condominio solidale di via Barontini che è quasi finito e per cui uscirà un bando alla fine del mese. È un lavoro su tanti ambiti, che comprende anche la lotta all’evasione sugli affitti brevi.

Parliamo di questo. La ministra Santanché ha preparato una bozza che dovrebbe, almeno in parte, regolare gli affitti brevi.

Noi da soli non possiamo contrastare e regolare il fenomeno. Il nostro spazio di manovra sulla regolamentazione degli affitti brevi è scarso. Molte grandi città in giro per il mondo stanno già agendo, per esempio New York negli ultimi giorni, ma anche Londra o Parigi. Sono in tante ad averlo già fatto. A parte Venezia che ha avuto un emendamento particolare due anni fa, i comuni italiani però non hanno la possibilità di farlo da soli. Per questo noi sosteniamo la proposta del collettivo Alta Tensione Abitativa, che è un collettivo di architetti, giuristi e urbanisti, nato proprio a Venezia dopo il tema è esploso. Lì, poco tempo fa, i posti letto per turisti hanno superato quelli per i residenti. Il Comune di Bologna, nei tre giorni in cui ha presentato il Piano per l’abitare, ha dato spazio alla proposta di Alta Tensione abitativa, e io personalmente giovedì scorso ero in Senato a presentare la loro proposta di legge ai parlamentari, e l’ho presentata anche alla ministra Santanché quando ha convocato le città metropolitane per discutere del tema.

Che proposta è?

Questa legge ci darebbe gli strumenti necessari per agire, permettendo ai Comuni di agire direttamente basandosi sulle zonizzazioni, decidendo quante licenze rilasciare in base alle zone, decidendo quale debba essere l’equilibrio tra posti letto per turisti e posti letto per residenti. Inoltre, questa proposta ci permetterebbe di consolidare uno dei nostri principi, cioè “una casa un host”: va bene se affitti una stanza o un appartamento per integrare il tuo reddito, ma non vanno bene le multiproprietà o le agenzie di intermediari che mettono annunci per centinaia di appartamenti. La ministra Santanché, nella sua bozza, cambia di fatto il regime, abbassandolo da quattro appartamenti – come è oggi – a due. Questo cambia le cose dal punto di vista fiscale, ma non l’impatto sul territorio.

E nel mentre si aspetta una legge, come si può agire?

La stretta ora è sull’evasione fiscale e per farlo abbiamo da poco stretto un accordo con la Guardia di Finanza. Gli abbiamo dato le nostre banche dati dello sportello delle attività produttive, visto che per gli affitti brevi serve fare una Scia. Con questo strumento, la Finanza ha già scoperto evasione fiscale per 1,6 milioni di euro, solo nelle ultime settimane. E i controlli vanno avanti.