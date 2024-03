Affitti brevi, ecco il nuovo regolamento europeo. Clancy: "Il Governo batta un colpo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il fenomeno degli affitti brevi turistici non riguarda solo Bologna. Diverse città in giro per il mondo, come New York, Parigi e Amsterdam, si sono dotate di alcune norme per regolare il fenomeno che, negli ultimi anni, ha ridotto drasticamente il numero di appartamenti in affitto per lavoratori, studenti e famiglie. A Bologna del fenomeno si parla da tempo, ma oltre ad alcuni dispositivi locali di cui si è dotata, come il Piano per l’abitare, l’amministrazione ha sempre chiesto interventi a livello nazionale ed europeo.

Il nuovo provvedimento europeo

Un piccolo passo, ieri, è stato fatto. Il Parlamento europeo ha infatti votato un nuovo regolamento sulla raccolta e la condivisione dei dati sugli affitti brevi turistici. L’intervento è arrivato su richiesta di alcune città (Bologna, Amsterdam, Parigi, Berlino, Bruxelles, Praga, Vienna e Barcellona) confluite nella Cities Alliance, un gruppo di città che si è costituito proprio per fronteggiare il tema degli affitti brevi. Questo provvedimento europeo, come scrive il Comune in una nota, servirà “per avere maggiore trasparenza, condivisione dei dati, responsabilità e sicurezza per gli utenti e per le città dove le piattaforme operano”. Gli Stati membri avranno ventiquattro mesi per recepire e adottare il provvedimento.

Le parole della vicesindaca Clancy

“Grazie a questo nuovo regolamento – ha dichiarato la vicesindaca Emily Clancy – finalmente si pongono le basi per iniziare una nuova fase di regolamentazione e di contrasto alle attività illegali in questo settore. Bologna è ormai da anni attiva in questo senso perché consideriamo assolutamente necessario intervenire per permettere alle città di contrastare i fenomeni speculativi che hanno il loro maggiore impatto nelle città ad alta tensione abitativa. Continueremo a batterci per avere norme europee e nazionali ulteriori, come il disegno di legge di Alta Tensione Abitativa che permetterebbe ai comuni di limitare il numero di appartamenti permessi sulle piattaforme e dunque sottratti alla residenzialità a lungo termine. La trasparenza dei dati che abbiamo chiesto e ottenuto è un primo passo fondamentale ma oggi più che mai abbiamo bisogno di norme che intervengano a salvaguardare il delicato equilibrio tra la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, la cui ricchezza venga redistribuita nelle nostre città e il primario diritto dei cittadini alla casa e alla vivibilità. Il Governo batta un colpo”.