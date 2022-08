Affitti alle stelle. Una singola a Bologna costa 450 euro

Prezzi delle stanze in affitto alle stelle, anche a Bologna, dove ad oggi per affittare una singola sono necessari 447 euro.

È quanto emerge dall'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, business unit di Immobiliare.it specializzata in studi di mercato. La città felsinea si piazza in quinta posizione dopo Milano, al primo posto (620 euro), Roma (465 euro), Padova e Firenze (450 euro).

I prezzi delle singole sono aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021 (439 euro) mentre un posto letto in doppia costa il 9% in meno (234 euro). Buone notizie per i proprietari, dopo gli anni segnati dalla crisi innescata dal Covid: la domanda infatti continua a crescere, con un +45% per le singole e un +41% per le doppie rispetto al 2021, mentre lo stock di locazioni disponibili sul mercato si riduce, rimanendo sempre di segno più per le singole (+7%) ma comunque lontano dai volumi degli scorsi anni.

Se confrontati con il 2021 i prezzi delle stanze, con pochissime eccezioni, hanno subito una nuova e significativa spinta al rialzo. Le variazioni più consistenti si registrano a Padova, con oscillazioni positive che superano il 40%, e a Milano e Firenze, che si aggirano intorno al +20%. Aumenti importanti anche a Bologna, +16,7%, e a Modena, +12,6%. In particolare, quest'ultima ha conosciuto una crescita nei prezzi del 28,6% nel confronto con il periodo pre-pandemia.

In controtendenza rispetto al generale aumento delle locazioni solo Pescara (-19,4%) e Catanzaro (- 10,6%), che tuttavia rispetto al 2019 guadagna 16,4 punti percentuali. Il caso Venezia: domanda quasi quadruplicata in un anno Storica città universitaria è quella che ha conosciuto il più significativo incremento dell'interesse nell'ultimo anno: infatti la domanda per una stanza singola nel capoluogo veneto, sede di importanti poli universitari quali Ca' Foscari e IUAV, è quasi quadruplicata (+373,2%).

In accordo con questa tendenza l'offerta in città è sensibilmente diminuita rispetto allo scorso anno facendo registrare un -26%. I prezzi, dopo la flessione degli anni della pandemia, sono tornati a salire acquistando oltre 10 punti percentuali nell'ultimo anno e attestandosi sui 360 euro.

Esplode la richiesta di posti letto. In quasi tutti i principali poli universitari, con qualche eccezione, c'è stato un consistente aumento nella richiesta rispetto al 2021. Oltre a Venezia, dove, come abbiamo visto, l'interesse ha conosciuto un incremento di quasi 4 volte, i volumi della domanda raddoppiano anche Napoli (+118%) e Latina (+102,2%). Molto attrattivi anche i centri di Palermo (+97,2%) e Novara (+93,4%). In netta controtendenza città come Ancona (-34,4%), Trieste (-27,7%) e Genova (-22%).