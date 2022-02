Affitti e caro-vita in città, Caritas: "Da noi studenti italiani e stranieri"

Affitti e costo della vita troppo alti in città, così diversi studenti universitari dell'Alma Mater approdano alla Caritas perché non in grado di sostenere le spese per il loro mantenimento.

Lo ha rivelato il direttore della Caritas, Matteo Prosperini, oggi, durante la presentazione di una indagine sulla casa realizzata da Nomisma. "Tanti studenti italiani, e anche stranieri, arrivano a Bologna per studiare ma si accorgono che la loro borsa di studio non è sufficiente per pagare l'affitto e nutrirsi", racconta Prosperini. Così "vengono ai nostri punti di ascolto. Questo è un tema importante che va affrontato".

Il tema del caro-affitti è ormai un problema annoso, sfociato talvolta in protesta. Prima della pandemia, abitazioni e stanze scarseggiavano,perché si è preferiva la modalità B&B. Oggi, a quasi due anni dal lockdown, il mercato ha ricominciato a crescere: gia nei primi mesi del 2021 si è verificato un rialzo dei prezzi in rialzo, con aumento delle compravendite.